Călin Georgescu a transmis, miercuri, la Curtea de Apel București, un mesaj adresat românilor și unul către ceea ce el numește "sistemul". "V-a mai rămas un singur lucru: glonțul", a declarat fostul candidat la alegerile prezidențiale.

Călin Georgescu a transmis două mesaje, unul adresat românilor, iar celălalt "sistemului", la două zile după ce a fost eliberat din arestul preventiv și plasat în arest la domiciliu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a susținut că atât el, cât și membrii familiei sale au fost supuși unor abuzuri. "Am înțeles că toate dosarele fabricate politic au venit după decembrie 2024. Înțeleg acest lucru într-un sistem dictatorial. M-ați prigonit, m-ați jignit, mi-ați umilit familia, în special pe soția mea, mi-ați batjocorit copiii", a declarat Călin Georgescu.

Mesajul lui Călin Georgescu

"V-a mai rămas un singur lucru: glonțul. Mă puteți omorî, dar mai mult de atât nu aveți ce-mi face", a adăugat acesta. În mesajul adresat românilor, Călin Georgescu a făcut referire la perioada cuprinsă între 24 noiembrie și 6 decembrie 2024, când au avut loc primul tur al alegerilor prezidențiale, respectiv anularea scrutinului de către Curtea Constituțională. "Acum doi ani am pierdut nu doar o țară, ci am pierdut o demnitate de popor. Demnitatea unui popor se câștigă prin iubire, prin dreptate și prin grijă față de aproapele, față de cel suferind", a afirmat Georgescu.

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Acesta a făcut referire și la perioada petrecută în arestul preventiv. "Să nu-ți fie teamă să fii prigonit, să fii pedepsit sau să fii arestat. Să-ți fie teamă să fii liber și să nu spui nimic. Să-ți fie teamă să poți vorbi și să alegi tăcerea", a mai declarat Călin Georgescu. Călin Georgescu a făcut apel la credință, iubire și iertare, vorbind inclusiv despre situația românilor din diaspora. "Salvarea demnității umane, salvarea demnității unui popor, are o singură soluție. Una singură. Și doar una. Pâinea iubirii, care este mântuitorul nostru Iisus Hristos. Dacă nu înțelegem acest lucru, nu vom înțelege niciodată nimic. Dar absolut nimic", a mai afirmat acesta.