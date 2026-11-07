Val de ger peste România, cu temperaturi de până la -12 grade. Când scăpăm de frig

Vremea se răceşte în toată ţara, iar temperaturile vor coborî sub 0 grade în mai multe regiuni. Urmează câteva zile cu dimineţi geroase, ceaţă şi brumă, iar la munte sunt aşteptate lapoviţă şi ninsoare. Frigul nu va ţine însă prea mult. De la mijlocul săptămânii viitoare, temperaturile vor începe să crească şi vor ajunge chiar şi la 19 grade în unele zone.

În acest weekend, valorile termice vor fi sub cele obișnuite pentru această perioadă. Maximele nu vor depăși 12 grade, iar noaptea temperaturile vor coborî până la minus 8 grade. În depresiunile din estul Transilvaniei, frigul va fi și mai aspru, cu valori care pot ajunge la minus 12 grade.

Diminețile și nopțile vor veni și cu ceață, mai ales în zonele joase din vestul, centrul și sudul țării. Pe alocuri, aceasta va fi însoțită de chiciură. În București, maximele vor fi de 8 - 10 grade în weekend, iar noaptea temperaturile vor ajunge în jurul pragului de îngheț.

Când se încălzeşte

De luni, vremea rămâne rece, cu maxime de cel mult 13 grade, iar în unele regiuni sunt posibile ploi slabe. Schimbarea vine marți seara, când norii vor cuprinde treptat cea mai mare parte a țării. Va ploua în vest, centru, nord și nord-est, iar la munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, sunt așteptate lapoviță și ninsoare. În vest și nord-vest, cantitățile de apă pot ajunge local la 15-20 de litri pe metru pătrat.

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Mijlocul săptămânii aduce însă temperaturi mai blânde. Maximele vor urca treptat până la 16 grade, iar spre finalul intervalului, în unele zone, vor ajunge chiar la 19 grade. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în vestul țării, la deal și la munte.