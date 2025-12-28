Pompierii au intervenit în această dimineață în orașul Darabani din judeţul Botoşani pentru îndepărtarea unui copac rupt de vânt, care a căzut pe acoperișul spitalului din localitate. Alarma a fost dată de angajații unității medicale, care au semnalat riscul iminent de spargere a geamurilor și de avariere a aparatelor de aer condiționat montate pe clădire.

Vântul puternic face ravagii în Botoşani. Un copac s-a prăbuşit peşte acoperişul unui spital din Darabani

La fața locului au acționat echipaje din cadrul Punctului de Lucru Darabani și ale Detașamentului de Pompieri Dorohoi. Intervenția a fost realizată cu o autospecială de intervenție echipată cu accesorii pentru tăierea arborilor și cu o autospecială de salvare și lucru la înălțime. De asemenea, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Darabani a sprijinit operațiunea cu un buldoexcavator, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani.

Copac doborât de vânt pe acoperișul spitalului din Darabani

Arborele a fost tăiat controlat, iar operațiunea s-a desfășurat în condiții de siguranță, fără a produce pagube clădirii spitalului și fără a pune în pericol personalul sau pacienții.

Incidentul a avut loc în contextul în care județul Botoșani se află sub atenționare meteorologică de tip Cod Portocaliu de vânt puternic, valabilă până mâine, la ora 10:00. Potrivit meteorologilor, rafalele de vânt pot atinge viteze de 70-90 km/h, existând riscul producerii unor situații de urgență.

Autoritățile reamintesc populației să respecte măsurile de siguranță pe durata manifestării fenomenelor meteo periculoase și să evite zonele expuse riscurilor generate de vântul puternic.

