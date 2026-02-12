Antena Meniu Search
Video Cum poți schia mai ieftin în Poiana Brașov. Ziua în care tarifele scad pentru brașoveni

Jumătatea săptămânii vine cu jumătate de preț. Însă, nu peste tot şi nu pentru toată lumea. Braşovenii sunt cei care miercurea se pot bucura de patru ore de urcări nelimitate pe pârtie cu mai puţini bani. Iar ofertele nu se opresc aici.

de Claudiu Loghin

la 12.02.2026 , 08:00

La mijlocul săptămânii, Poiana Brașov prinde un aer aparte. Pârtiile sunt mai liniștite, coada la instalațiile pe cablu este mai scurtă, iar brașovenii profită din plin de avantajele unei zile dedicate lor.

Aşa arată cea mai bună invitaţie la schi în Masivul Postăvarul de miercuri, dincolo de preţurile la transportul pe cablu. Vreme frumoasă, zăpadă foarte bună ţinând cont de condiţiile atmosferice de afară şi nimic, dar nimic din aglomeraţia obişnuită de peste weekend.

Ca să se bucure de beneficii, doritorii trebuie să aibă la îndemână cartea de identitate şi să fie de acord în scris cu prelucrarea datelor personale.

Articolul continuă după reclamă

"Profităm de facilitatea asta pe care ne-o dă oraşul şi venim cam în fiecare miercuri. Nu e nici aşa aglomerat şi mai ales pe pârtiile pe unde mergem noi e şi mai bine", a spus un localnic.

Miercurea braşovenilor vine cu reduceri şi în centrele SPA.

"Am pregătit pentru acest sezon de iarnă o reducere de 50% la accesul în centrul spa care înseamnă piscină, saună, jacuzzi şi fitness. Avem şi jacuzzi exterior. Preţul este de 90 de lei de persoană", a afirmat Mihai Moisescu, reprezentant hotel.

În Poiana Brașov, reducerile de tarif pentru transportul pe cablu sunt aplicate doar pentru cartele cu timp, nu și pentru cele cu puncte. Patru ore costă 90 de lei, iar o zi întreagă 120 de lei.

