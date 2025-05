Peste 15.000 de manifestanţi s-au adunat la Bucureşti în Piaţa Victoriei, cu două steaguri uriaşe: al României şi al Uniunii Europene. Studenţi, pensionari şi părinţii cu copii au cântat în cor imnul Europei la demonstraţia pentru democraţie, libertate şi valori europene.

În faţa guvernului iluminat în albastru - culoarea Uniunii Europene - demonstranţii au îndemnat românii să iasă cât mai mulţi la vot pe 18 mai şi să îşi apere drepturile.

"Mi-e frică că n-o să mai pot să votez în 5 ani. Că n-o să pot să merg în altă țară să fac un master dacă vreau, că o să se închidă granițele, că n-o să mai pot să călătoresc, că viața mea n-o să mai înceapă", a spus o tânără.

Vezi și

"De când suntem în UE am crescut foarte mult din toate punctele de vedere. Era un vis să poți să pleci în altă țară", a adăugat altă persoană.

Marşuri pro-Europa în toată ţara

Mitinguri asemănătoare au avut loc în toată ţara. Peste 1.000 de oameni s-au adunat la Timișoara în Piața Victoriei şi peste 1.500 la Cluj-Napoca, la marşul civic numit "Un singur drum, Europa!".

La Iaşi, susţinătorii pro-europeni au plecat în marș spre Palatul Culturii. "Europa are nevoie de reafirmarea aderenţei noastre la valorile pe care le-a plămădit, le-a promovat şi pe care şi noi le-am acceptat", a precizat un participant la marş.

Mii de oameni s-au mobilizat pentru acelaşi scop şi la Oradea, Constanța, Arad, Galați şi Botoşani.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Încercați să-i convingeți și pe prietenii voștri să meargă la vot? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰