Măsurile de austeritate din Pachetul 3 stârnesc deopotrivă revolta angajaţilor şi a anagajatorilor. Sindicalişti au protestat azi la Cotroceni faţă de creşterea salariului minim la 1 iulie, şi nu la 1 ianuarie. Reprezentanţii angajaţilor spun că sute de mii de oameni rămân, de fapt, cu veniturile îngheţate pentru încă o jumătate de an, timp în care taxele si impozitele vor creşte. De cealaltă parte, marile companii cer eliminarea, nu reducerea impozitului minim pe cifra de afaceri.

Taxe, impozite, inflaţie. Sunt doar câteva dintre darurile pe care sindicaliştii le-au pus, simbolic, sub brad, lângă Palatul Cotroceni. Oamenii sunt revoltaţi de regimul de austeriate impus de Guvern. După lungi negocieri în coaliţia de guvernare s-a decis majorarea salariului minim în 2026. Însă nu din ianuarie. 275 de lei brut. Este majorarea salariului minim decisă pentru 1 iulie 2026. În mână angajatul va primi puţin peste 100 de lei. Totodată, Executivul a decis reducerea treptată a impozitului pe cifra de afaceri pentru companii, astfel că de la 1 ianuarie taxa va fi înjumătăţită. Dacă ar fi complet scoasă această taxă practic s-ar economisi până la un miliard şi jumătate de lei, spun cei din patronate - bani care ar putea fi folosiţi pentru investiţii.

Creşterea salariului minim îi nemulţumeşte şi pe cei din marile companii

"Este praf în ochi dat de coaliţie. De la 1 ianuarie este valul de scumpiri care se anunţă legat de creşterea accizelor, a taxelor, aţă de cele 10 puncte procentuale de inflaţie - vom mai avea încă 7", a declarat Bogdan Hossu, sindicalist. "În plaja 4.050, care e actualul salariu minim până în 4.350 avem 1,8 milioane de cetăţeni care sunt plătiţi pe salariul minim şi care, în acest format, vor beneficia de creştere salarială", a declarat Dumitru Costin, preşedinte BNS. Menţinerea deducerii de 300 de lei pentru venitul minim va afecta şi alţi salariaţi. "Asta înseamnă că de la 1 iulie cel care are cu un leu mai mult, 4.326 de lei şi care nu va beneficia de această creştere de salariu minim decât dacă vrea angajatorul lui să îi dea ceva - până la 4.525 pentru ei nu mai operează deducerea fiscală peste 200.000 de oameni vor avea un venit salarial net mai mic decât ăia care au salariul minim brut pe economie", a declarat Dumitru Costin, preşedinte BNS.

Creşterea salariului minim îi nemulţumeşte şi pe cei din marile companii. "O plasă de siguranţă este obligatorie. Tu creşti cu 80% în patru ani salariul minim, în condiţiile în care productivitatea a crescut cu 20. Unde-i diferenţa? Pică din cer banii ăştia?", a declarat Dan Şucu, preşedintele Concordia. "Aţi văzut unde suntem azi. Avem o creştere estimată de 1%. Asta înseamnă efectiv o economie anemică. Nu putem vorbi de creştere", a declarat Mihai Matei, vicepreşedintele Concordia. Patronatele cer, printre altele stabilitate fiscală şi stimularea investiţiilor.

