Protest la Paris. Zeci de tractoare şi sute de fermieri au intrat în centrul capitalei franceze şi au defilat pe bulevardul Champs-Élysées. Manifestanţii scandează împotriva acordului care deschide piaţa europeană pentru produsele agricole din America Latină. Fermierii spun că înţelegerea, dacă va intra în vigoare, le va afecta veniturile.

Agricultorii au protestat, de asemenea, faţă de costurile ridicate şi faţă de reglementările locale excesive şi au cerut încetarea politicii guvernamentale de sacrificare a turmelor de vaci, ca răspuns la o boală foarte contagioasă a bovinelor, pe care o consideră excesivă, scrie Agerpres.

"Suntem între resentimente şi disperare. Avem un sentiment de abandon, Mercosur fiind un exemplu", a declarat pentru Reuters Stephane Pelletier, membru senior al sindicatului Coordination Rurale.

Fermierii au trecut de punctele de control ale poliţiei pentru a intra în oraş, conducând tractoarele pe bulevardul Champs Elysees şi blocând drumul din jurul Arcului de Triumf înainte de răsărit, după care s-au adunat în faţa Adunării Naţionale.

Articolul continuă după reclamă

Preşedinta Adunării Naţionale, Yael Braun-Pivet, a fost huiduită şi îmbrâncită când a ieşit la poarta instituţiei pentru a discuta cu protestatarii din Coordination Rurale.

Zeci de tractoare au blocat autostrăzile

Zeci de tractoare au blocat autostrăzile care duc în capitală înainte de ora de vârf a dimineţii, inclusiv A13 care duce la Paris din suburbiile vestice şi Normandia, provocând 150 km de ambuteiaje, a declarat ministrul transporturilor.

Fermierii din FNSEA şi sindicatele tinerilor fermieri s-au alăturat mai târziu la Turnul Eiffel într-o demonstraţie paşnică.

"Vom importa produse din restul lumii care nu îndeplinesc standardele noastre – asta nu este posibil, este inacceptabil. Aşadar, rămânem mobilizaţi, continuăm", a declarat reporterilor Arnaud Rousseau, preşedintele sindicatului agricol FNSEA, referindu-se la acordul Mercosur.

Protestul exercită şi mai multă presiune asupra preşedintelui Emmanuel Macron şi a guvernului său, cu o zi înainte ca statele membre ale UE să voteze acordul comercial. Fără o majoritate în parlament, orice greşeală politică a lui Macron riscă un vot de neîncredere periculos în cameră.

Votul Mercosur, aşteptat vineri: "Acest tratat este inacceptabil"

Franţa este de mult timp un adversar ferm al acordului comercial cu America de Sud.

Chiar dacă Parisul a obţinut concesii semnificative în ultimul moment, acordul comercial este o problemă politică delicată pentru guvern, având în vedere alegerile municipale din martie şi sondajele care indică o popularitate ridicată a extremei drepte înaintea alegerilor pentru înlocuirea lui Macron în 2027.

"Acest tratat este în continuare inacceptabil", a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului, Maud Bregeon, pentru postul de radio France Info.

Ministrul francez al agriculturii, Annie Genevard, a declarat miercuri că, chiar dacă statele membre ale UE vor susţine acordul, Franţa va continua să se opună acestuia în Parlamentul European, a cărui aprobare va fi, de asemenea, necesară pentru ca acordul să intre în vigoare.

Săptămâna aceasta, Comisia Europeană a propus punerea la dispoziţia agricultorilor a 45 de miliarde de euro din fondurile UE în cadrul următorului buget pe şapte ani al blocului european şi a convenit să reducă taxele de import pentru unele îngrăşăminte, în încercarea de a câştiga sprijinul ţărilor care ezită să susţină Mercosur.

Acordul este susţinut de ţări precum Germania şi Spania, iar Comisia pare să fie mai aproape de a obţine şi sprijinul Italiei. Sprijinul Romei pentru acord ar însemna că UE ar avea voturile necesare pentru a aproba acordul comercial chiar şi fără sprijinul Franţei.

Votul asupra acordului este aşteptat vineri, la Bruxelles.

Franţa, împotriva semnării acordului comercial

Franţa va vota împotriva semnării acordului comercial cu ţările sud-americane din Mercosur.

"Franţa este favorabilă comerţului internaţional, dar acordul UE-Mercosur este un acord dintr-o altă epocă, negociat de prea mult timp pe baze prea vechi", a declarat Emmanuel Macron joi într-un comunicat.

Luând act de o "respingere politică unanimă", şeful statului şi-a stabilit poziţia şi a informat-o direct joi după-amiază pe Ursula von der Leyen, în cadrul unei convorbiri telefonice, scrie Le Figaro. Acest lucru nu o va împiedica pe preşedinta Comisiei Europene să semneze oficial tratatul, ceea ce intenţionează să facă luni în Paraguay.

Odată cu aderarea Italiei conduse de Giorgia Meloni, susţinătorii Mercosur, care văd în acesta facilităţi de export, dispun de fapt de o majoritate calificată la Bruxelles. Alianţa de circumstanţă între statele care se opun tratatului, printre care Franţa, Polonia, Ungaria sau Irlanda, nu are suficientă putere pentru a-l opri.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Renunţaţi la unele cheltuieli personale din cauza dărilor la stat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰