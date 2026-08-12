V-aţi întrebat vreodată cum este să explorezi adâncurile Mării Negre? De o astfel de experienţă au avut parte zeci de turişti aflaţi în vacanţă pe litoral, care au avut ocazia să se scufunde alături de scafandrii militari ai Forțelor Navale. Pentru mulți, a fost prima dată când au încercat astfel de senzații. Totul, după ce au câștigat un concurs organizat de Forțele Navale, cu prilejul zilei Marinei Române.

O zi obișnuită la plajă s-a transformat, pentru 50 de câștigători ai unui concurs organizat de Forțele Navale, într-o aventură subacvatică în Marea Neagră. Pentru mulți, începutul a fost mai greu. Dar odată echipați și ajunși în apa caldă a mării s-au bucurat din plin de lumea din adâncuri.

"Am văzut peştişori, am văzut tot felul de scoici, m-am întors cu nişte rapane. Vizibilitatea nu este extraordinară, dar este super mişto, este super fun, instructorii sujnt minunaţi, chiar este o experienţă de neuitat."

"Dedesubt se simte altfel, să simţi şi costumul, este puţin greu până ajungi la fund, dar, cu ajutorul instructorului, care a fost un profesionist şi mi-a plăcut tare mult, am reuşit şi să văd scoici, peştişori, de toate", au spus participanţii.

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Ședința de scufundare a durat între 20 și 30 de minute, iar pentru unii a fost suficient cât să își dea seama că vor să repete experiența.

"Da, este foarte frumos, o experienţă unică. N-am mai făcut până acum cu militari. Pot să spun că mi-a plăcut", a afirmat un alt participant.

"Durează 10 săptămâni, este cu program la zi, cu activităţi de scufundări sau de pregătire fizică iniţial de zi şi de după-amiază. O luăm treptat cu micul echipament, de la înnot, practic. Micul echipament, scufundări în bazin şi ulterior şi scufundări în apă liberă", a decalrat Vasile Nedelcu, locotenent-comandor.

Evenimentul a dat startul activităţilor dedicate Zilei Marinei Române, care va fi sărbătorită sâmbătă, de la ora 10 pe faleza din Constanța.