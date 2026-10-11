Video 11 morţi şi 27 de răniţi în Turcia după ce un autocar s-a ciocnit cu un camion pe drumul dintre Bursa şi Izmir
Unsprezece persoane au murit și alte 27 au fost rănite, duminică, după ce un autocar turistic s-a ciocnit cu un camion, pe autostrada dintre Bursa şi Izmir, transmit AFP şi Turkiye Today.
Autocarul turistic, cu numărul de înmatriculare 16 AED 124, circula dinspre Bursa către Izmir și avea ca destinație Pamukkale, în provincia Denizli. Accidentul a avut loc în apropierea intrării pe autostrada dintre Bursa şi staţiunea balneară Izmir, a precizat guvernoratul din Manisa pe X.
"În acest accident, 11 dintre concetăţenii noştri şi-au pierdut viaţa şi 27 au fost răniţi", a adăugat acesta.
Echipele de intervenţie au fost trimise imediat la faţa locului, a precizat ministrul de Interne Mustafa Ciftçi, pe contul său de X.
"Urmărim îndeaproape evoluţia situaţiei, în coordonare cu toate instituţiile implicate", a asigurat acesta.
Fotografiile agenţiilor de presă arată autocarul răsturnat peste parapetele de siguranţă şi cu parbrizul spart. Deocamdată nu se cunoaşte cauza accidentului.