Unsprezece persoane au murit și alte 27 au fost rănite, duminică, după ce un autocar turistic s-a ciocnit cu un camion, pe autostrada dintre Bursa şi Izmir, transmit AFP şi Turkiye Today .

11 morţi şi 27 de răniţi în Turcia după ce un autocar s-a ciocnit cu un camion pe drumul dintre Bursa şi Izmir - ProfiMedia

Autocarul turistic, cu numărul de înmatriculare 16 AED 124, circula dinspre Bursa către Izmir și avea ca destinație Pamukkale, în provincia Denizli. Accidentul a avut loc în apropierea intrării pe autostrada dintre Bursa şi staţiunea balneară Izmir, a precizat guvernoratul din Manisa pe X.

"În acest accident, 11 dintre concetăţenii noştri şi-au pierdut viaţa şi 27 au fost răniţi", a adăugat acesta.

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Echipele de intervenţie au fost trimise imediat la faţa locului, a precizat ministrul de Interne Mustafa Ciftçi, pe contul său de X.

"Urmărim îndeaproape evoluţia situaţiei, în coordonare cu toate instituţiile implicate", a asigurat acesta.

Fotografiile agenţiilor de presă arată autocarul răsturnat peste parapetele de siguranţă şi cu parbrizul spart. Deocamdată nu se cunoaşte cauza accidentului.