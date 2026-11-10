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Clasament Superliga, după 15 etape: Universitatea Craiova, "campioana" turului la golaveraj

Universitatea Craiova este pe primul loc în Superliga de fotbal Universitatea Craiova este pe primul loc în Superliga de fotbal - Profimedia
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 2 minute
Publicat la 10.11.2026, 07:27 | Modificat la 10.11.2026, 07:30

FC Botoşani şi Oţelul Galaţi au încheiat la egalitate, 1-1, meciul jucat luni seara şi care a reprezentat ultima partidă din turul Superligii de fotbal, sezonul 2026-2027.

Oaspeţii au deschis scorul la jumătatea reprizei a doua, prin Pedro Nuno, în timp ce FC Botoşani a egalat, în prelungiri, prin Idowu, fotbalist care a profitat de numeroase erori comise de defensiva adversă.

În celelalte meciuri din etapa a 15-a a Superligii de fotbal s-au înregistrat următoarele rezultate: UTA Arad - Petrolul Ploieşti 0-1, FC Argeş - Dinamo Bucureşti 2-1, Csikszereda Miercurea Ciuc - Universitatea Cluj 0-0, Farul Constanţa - Rapid Bucureşti 1-1, FCSB - Corvinul Hunedoara 0-1, Sepsi Sf. Gheorghe - FC Voluntari 2-1, CFR Cluj - Universitatea Craiova 0-0.

Profitând de pasul greşit făcut de Dinamo Bucureşti la FC Argeş, Universitatea Craiova a preluat şefia clasamentului din Superliga, la golaveraj, încununându-se drept "campioana" turului sau "campioana de toamnă".

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Parcursul oltenilor este remarcabil, dacă ne gândim că Universitatea acţionează cu succes şi pe alte două fronturi, Cupa României şi Conference League. Cifrele arată că bătălia pentru ultimele locuri ce asigură prezenţa în play-off este departe de a se fi încheiat, în timp ce situaţia din zona fierbinte a clasamentului s-a complicat pentru echipe precum FC Voluntari şi Csikszereda Miercurea Ciuc.

Clasament Superliga 

1    U. CRAIOVA    15    10    3    2    34-10    33 puncte

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2    DINAMO         15    10    3    2    32-11    33 puncte

3    RAPID        15    9    4    2    24-14    31 puncte

4    PETROLUL    15    8    3    4    20-18    27 puncte

5    UNIV. CLUJ    15    8    2    5    26-20    26 puncte

6    FARUL         15    6    6    3    24-22    24 puncte

7    CORVINUL     15    6    4    5    17-16    22 puncte

8    FCSB        15    6    3    6    20-21    21 puncte

9    CFR CLUJ    15    5    4    6    20-21    19 puncte

10    UTA ARAD    15    5    3    7    16-20    18 puncte

11    SEPSI OSK    15    4    6    5    11-20    18 puncte

12    BOTOŞANI    15    3    6    6    19-20    15 puncte

13    FC ARGEŞ    15    4    3    8    10-17    15 puncte

14    OŢELUL         15    2    7    6    17-23    13 puncte

15    VOLUNTARI    15    2    2    11    15-33    8 puncte

16    CSIKSZEREDA    15    1    3    11    9-28    6 puncte 

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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