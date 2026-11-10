Clasament Superliga, după 15 etape: Universitatea Craiova, "campioana" turului la golaveraj

FC Botoşani şi Oţelul Galaţi au încheiat la egalitate, 1-1, meciul jucat luni seara şi care a reprezentat ultima partidă din turul Superligii de fotbal, sezonul 2026-2027.

Universitatea Craiova este pe primul loc în Superliga de fotbal - Profimedia

Oaspeţii au deschis scorul la jumătatea reprizei a doua, prin Pedro Nuno, în timp ce FC Botoşani a egalat, în prelungiri, prin Idowu, fotbalist care a profitat de numeroase erori comise de defensiva adversă.

În celelalte meciuri din etapa a 15-a a Superligii de fotbal s-au înregistrat următoarele rezultate: UTA Arad - Petrolul Ploieşti 0-1, FC Argeş - Dinamo Bucureşti 2-1, Csikszereda Miercurea Ciuc - Universitatea Cluj 0-0, Farul Constanţa - Rapid Bucureşti 1-1, FCSB - Corvinul Hunedoara 0-1, Sepsi Sf. Gheorghe - FC Voluntari 2-1, CFR Cluj - Universitatea Craiova 0-0.

Profitând de pasul greşit făcut de Dinamo Bucureşti la FC Argeş, Universitatea Craiova a preluat şefia clasamentului din Superliga, la golaveraj, încununându-se drept "campioana" turului sau "campioana de toamnă".

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Parcursul oltenilor este remarcabil, dacă ne gândim că Universitatea acţionează cu succes şi pe alte două fronturi, Cupa României şi Conference League. Cifrele arată că bătălia pentru ultimele locuri ce asigură prezenţa în play-off este departe de a se fi încheiat, în timp ce situaţia din zona fierbinte a clasamentului s-a complicat pentru echipe precum FC Voluntari şi Csikszereda Miercurea Ciuc.

Clasament Superliga

1 U. CRAIOVA 15 10 3 2 34-10 33 puncte

2 DINAMO 15 10 3 2 32-11 33 puncte

3 RAPID 15 9 4 2 24-14 31 puncte

4 PETROLUL 15 8 3 4 20-18 27 puncte

5 UNIV. CLUJ 15 8 2 5 26-20 26 puncte

6 FARUL 15 6 6 3 24-22 24 puncte

7 CORVINUL 15 6 4 5 17-16 22 puncte

8 FCSB 15 6 3 6 20-21 21 puncte

9 CFR CLUJ 15 5 4 6 20-21 19 puncte

10 UTA ARAD 15 5 3 7 16-20 18 puncte

11 SEPSI OSK 15 4 6 5 11-20 18 puncte

12 BOTOŞANI 15 3 6 6 19-20 15 puncte

13 FC ARGEŞ 15 4 3 8 10-17 15 puncte

14 OŢELUL 15 2 7 6 17-23 13 puncte

15 VOLUNTARI 15 2 2 11 15-33 8 puncte

16 CSIKSZEREDA 15 1 3 11 9-28 6 puncte