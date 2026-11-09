În era rețelelor sociale, mesajele online au înlocuit tot mai des întâlnirile la o cafea. De ce am ajuns să prioritizăm alte activități în schimbul ieșirilor cu prietenii și cum ne afectează acest lucru relațiile, ne explică Anca Boalca, psiholog și invitatul Observator 16.

PREZENTATOR: Îmi spuneai că oamenii sunt tot mai deconectați. Ăsta să fie motivul principal pentru care noi nu reușim să mai întreținem, pentru că, mai întâi de toate, cred că este vorba de a întreține o prietenie și mai apoi să alegi o prietenie nouă.

INVITAT: Trebuie să investim în prietenie. Prietenia presupune afect, emoții.

PREZENTATOR: Dar doar asta investim? Adică doar la zona asta te gândești când spui investim într-o prietenie?

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INVITAT: Nu. Asta este cumva baza. Avem nevoie de afect ca să putem să construim o relație de prietenie pe perioadă mai lungă de timp. Dar, evident, sunt variabile, cum ar fi variabila timp, distanță sau anumite probleme pe care le avem fiecare dintre noi și care se interpun în relațiile noastre de prietenie.

PREZENTATOR: Dar nu eram totdeauna așa? Relațiile nu au funcționat din totdeauna la fel?

INVITAT: Păi mă gândesc că oamenii sunt mai puțin disponibile emoțional acum să investească în relațiile de prietenie pentru că o relație de prietenie are în spate o funcție. De ce suntem noi prieteni? De ce avem această relație de prietenie?

PREZENTATOR: Deci de aici poate că ar trebui să pornim cu întrebarea aceasta și să punem întrebarea asta ca să ne dăm seama cât de mult vrem să investim, nu?

INVITAT: Și, de obicei, pornim într-o relație de prietenie, de la niște valori. Ne leagă ceva, avem niște valori și niște interese comune și atunci găsim acest interes comun de a ne dezvolta relația noastră de prietenie. Dar dacă interesele noastre se schimbă, sau dacă se schimbă valorile între timp, relațiile de prietenie pot să sufere şi atunci apar niște probleme fantomă, să spunem așa. Nu am timp să mă văd cu tine. Dar, de fapt, în spatele acestui nu am timp, nu mai am interes să mă văd cu tine, nu mai vreau să mă implic în relația asta de prietenie. Deci este important ce funcție psihică are relația noastră de prietenie.

PREZENTATOR: Dar poate chiar pur și simplu nu mai avem energie să interacționăm cu cineva, adică nu mai ai, totuși îți dorești să continui acea relație. Este o prietenie pe care o prețuiești, pui în ea cât de multă energie poți tu, dar nu poți să faci asta foarte des. Și încerci să o întreții, pentru că spuneam și în material, de legăturile pe care le facem pe rețelele sociale. Avem senzația că oricum suntem la curent cu ce fac prietenii noștri văzând acolo activitățile lor. Nu mai ai, poate, energie după o zi pentru că am zis și de faptul că s-a scumpit viața, că suntem tot mai încărcați, mai stresați. Cum e aici? Unde e linia afină în a merge către prieten, între a te proteja și pe tine?

INVITAT: Mă gândesc că este o situație în care putem să alegem sau putem să vorbim, să comunicăm onest cu prietenii noștri, să le spunem. Azi nu pot să te văd că sunt obosită sau obosită și am ceva, mi s-a întâmplat ceva, dar ne putem vedea într-o altă zi când amândouă mai libere. Și vom tot amâna, că știi, realitatea ne arată că vom tot amâna această întâlnire.