Claxoane fără oprire și trafic dat peste cap în New York și Londra. Orașele au un nou obiectiv turistic, unul care bulversează circulația. Nu este vorba de un monument sau de o statuie, ci de o reclamă la lenjerie intimă cu superstarul echipei Real Madrid, Jude Bellingham.

Jude Bellingham se dezvăluie în toată splendoarea pe un panou cu dimensiuni generoase, peste 400 de metri pătrați, în cartierul SoHo din New York. Fanele starului Real Madrid au catalogat reclama drept "cea mai frumoasă priveliște" din oraș și se întreabă cine mai are nevoie de Statuia Libertății când New York-ul îl are pe Jude Bellingham.

"Dacă prietena spune că vrea să meargă la cumpărături în SoHo, pentru asta a venit, de fapt. Nu a venit aici să-și cumpere matcha sau o geantă de firmă, a venit să-l vadă pe Jude", spun oamenii.

Efectul Bellingham se resimte și în trafic. Fotbalistul a reușit performanța să dea peste cap circulația. Sute de oameni coboară din mașini și se filmează cu panoul publicitar.

Articolul continuă după reclamă

Locul unde a fost amplasată reclama este considerat un adevărat altar al culturii pop.

În trecut, același spațiu a fost ocupat de alte nume mari, actorul Jeremy Allen White sau artistul Bad Bunny.

Reclama are același succes răsunător și la Londra. Iar efectele se simt și în economie. Acțiunile companiei au crescut cu 6 procente după amplasarea panourilor publicitare.