200 de copii, uciși în războiul din Orientul Mijlociu. Bilanț tragic anunțat de Ministerul Sănătății din Iran

Ministerul Sănătății din Iran spune că atacurile aeriene ale Statelor Unite și Israel au ucis 200 de copii și aproximativ 200 de femei de la începutul războiului. De asemenea, un total de 10.000 ce civili au fost răniţi.

200 de copii, uciși în războiul din Iran. Bilanț tragic la ziua 9 de război, anunță Ministerul Sănătății - Sursa: Profimedia

Ministerul Sănătății din Iran a transmis că atacurile aeriene ale Statele Unite și Israel au provocat moartea a 200 de copii sub 12 ani și aproximativ 200 de femei de la începutul conflictului.

Declarația a fost făcută de Hossein Kermanpour, purtătorul de cuvânt al ministerului, într-o postare pe X.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

"Aceștia se numără printre cele peste 1.200 de persoane ucise în război", a declarat Hossein Kermanpour, purtătorul de cuvânt al ministerului.

El a adăugat că peste 10.000 de civili au suferit răni, inclusiv 1.400 de femei.

Oficialul iranian a precizat că infrastructura sanitară a fost grav lovită de atacuri, nouă spitale fiind scoase din funcțiune, iar 14 ambulanțe au fost "distruse".

Denisa Vladislav Like

Întrebarea zilei Cumpăraţi cadouri de 8 Martie? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰