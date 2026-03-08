LOTO 6/49 duminică 8 martie 2026. Numerele câştigătoare de azi

Duminică au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. Loteria Română organizează astăzi tragerile speciale loto ale primăverii. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40 vor avea loc două trageri: o tragere principală şi o tragere suplimentară. La tragerile loto de joi, 5 martie, Loteria Română a acordat 26.360 de câştiguri în valoare totală de peste 2,26 milioane de lei.

Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I, respectiv 200.000 de lei la Loto 6/49, 100.000 de lei la Joker şi 50.000 de lei la Loto 5/40.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 4,73 milioane de lei (peste 929.000 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,82 milioane de lei (peste 947.800 de euro).

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi, 8 martie

Rezultate loto. Numere câştigătoare la Joker:

Rezultate loto. Numere câştigătoare la Noroc Plus:

Rezultate loto. Numere câştigătoare la Super Noroc:

Rezultate loto. Numere câştigătoare la Noroc:

Rezultate loto. Numere câştigătoare la Loto 5 din 40:

Rezultate loto 6/49. Numere câştigătoare la Loto 6 din 49:

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 56,23 milioane de lei (peste 11,03 milioane de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,41 milioane de lei (peste 278.200 de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 51.500 de lei (peste 10.100 de euro).

La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 80.600 de lei (peste 15.800 de euro).

Rezultate LOTO 6 din 49. Ultimele numere câştigătoare

Rezultate loto. Numere câştigătoare la Joker : 17, 18, 5, 31, 24 + 11

: 17, 18, 5, 31, 24 + 11 Rezultate loto. Numere câştigătoare la Noroc Plus : 8 0 8 4 8 9

: 8 0 8 4 8 9 Rezultate loto. Numere câştigătoare la Super Noroc : 6 3 5 9 6 2

: 6 3 5 9 6 2 Rezultate loto. Numere câştigătoare la Noroc : 4 7 1 9 7 8 6

: 4 7 1 9 7 8 6 Rezultate loto. Numere câştigătoare la Loto 5 din 40 : 18, 4, 2, 24, 8, 13

: 18, 4, 2, 24, 8, 13 Rezultate loto 6/49. Numere câştigătoare la Loto 6 din 49: 38, 24, 36, 15, 1, 26

La tragerea Noroc Plus, s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de 222.696 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie loto din Târgu Jiu.

