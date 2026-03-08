"Ori zbori, ori mănânci". Piloţii IDF au înlocuit somnul cu stimulentele pentru a lovi Iranul de 3 ori pe zi

Operațiunile recente ale Forțelor Aeriene Israeliene în conflictul cu Iranul au atras atenția militarilor din întreaga lume. Potrivit unei analize publicate de The Jerusalem Post, ritmul fără precedent al atacurilor, cooperarea strânsă cu Statele Unite și modul în care au fost organizate misiunile aeriene au creat un model de operațiune care a depășit standardele militare obișnuite.

Ca să nu le lase iranienilor timp să se refacă, soldaţii israelieni au înlocuit somnul cu stimulentele - IAFsite via X

Forțele Aeriene Israeliene au ajuns să desfășoare până la trei raiduri pe zi asupra țintelor din Iran, un ritm considerat extrem de ridicat pentru operațiuni aeriene de acest tip, potrivit analizei realizate de The Jerusalem Post.

Pentru a susține operaţiunile militare la intensitate maximă, piloții zburau către Iran și înapoi de trei ori pe zi, folosind pastile stimulente pentru a menține nivelul de concentrare necesar. Strategia a permis creșterea rapidă a numărului de lovituri asupra infrastructurii militare iraniene.

"Am înțeles că trebuie să ducem cât mai multe bombe către țintă în cel mai scurt timp posibil", a declarat un oficial al armatei israeliene.

"Să-i blocăm, să-i distrugem și să-i doborâm cât mai repede, fără să le dăm timp să ridice capul."

O cursă între lansatoarele iraniene și bombardiere

Operațiunea a devenit, în esență, o cursă între capacitatea Iranului de a lansa rachete și abilitatea aviației israeliene de a distruge lansatoarele și infrastructura militară.

Iranul era pregătit pentru atacuri. Potrivit analizei, autoritățile iraniene au amplasat buldozere și utilaje la siturile de lansare pentru a redeschide rapid tunelurile bombardate după fiecare val de lovituri.

Totuși, frecvența mare a atacurilor aeriene nu le-a lăsat prea mult timp pentru reacție.

Până miercuri după-amiază, aviația israeliană lansase deja 5.000 de muniții asupra unor ținte din Iran în doar patru zile. Prin comparație, în operațiunea precedentă, care a durat 12 zile, au fost folosite 3.700 de muniții.

Primele 48 de ore, decisive

Analiza arată că primele două zile ale operațiunii au fost cele mai intense.

Sub supraveghere medicală, piloții au fost antrenați să folosească stimulente pentru a putea susține zboruri repetate pe distanțe lungi, fără a afecta capacitatea de concentrare sau reflexele. În același timp, a fost stabilit și un regim alimentar adaptat pentru astfel de misiuni.

Experiența armatei americane în zboruri de lungă durată a fost, de asemenea, utilizată. De exemplu, bombardierele americane B-2 pot rămâne în aer perioade foarte lungi.

Piloți și echipaje împinse la limită

În primele trei zile, piloții și echipajele de la sol au fost împinși la limitele fizice.

Motto-ul tradițional al aviației israeliene în timp de război este: "Ori zbori, ori dormi, ori mănânci." În această campanie, regula s-a simplificat: "Ori zbori, ori mănânci.”

Somnul aproape că a dispărut din programul multora dintre militari.

Chiar și în aceste condiții, comandanții au insistat asupra menținerii disciplinei și a evitării excesului de încredere, în ciuda rezultatelor obținute.

Rolul serviciilor de informaţii

Potrivit militarilor citați în analiză, calitatea informațiilor militare a fost esențială pentru succesul operațiunilor.

Un participant la misiuni a descris activitatea serviciilor de informații astfel:

"Este o muncă incredibilă, ceea ce a făcut serviciul de informații militare, pură magie. Totul începe de acolo."

Datele furnizate despre ținte din Teheran, Beirut și alte zone au permis lovituri extrem de precise.

Echipajele de la sol, un factor decisiv

Operațiunile nu au depins doar de piloți. Echipajele de la sol au avut un rol esențial în ritmul ridicat al atacurilor.

Potrivit analizei, timpul necesar pentru pregătirea, alimentarea și reînarmarea avioanelor israeliene între două misiuni este semnificativ mai scurt decât în alte forțe aeriene occidentale.

Ofițeri străini care au vizitat bazele aeriene israeliene au încercat să înțeleagă cum este posibil ca avioanele să fie pregătite pentru o nouă misiune atât de rapid și cu mai puțin personal.

Un element remarcat în mod special este contribuția militarilor femei, care lucrează în echipele tehnice și se ocupă de pregătirea aeronavelor între misiuni.

Cooperarea cu Statele Unite

Analiza subliniază și rolul cooperării militare dintre Israel și Statele Unite.

În timpul operațiunilor, peste 100 de avioane de realimentare americane au operat în spațiul aerian din Orientul Mijlociu, permițând piloților israelieni să se realimenteze aproape oriunde în timpul misiunilor.

În același timp, bombardierele americane și avioanele F-22 au contribuit la menținerea superiorității aeriene.

Oficialii citați de publicație spun că această cooperare a creat un sistem integrat de operațiuni aeriene, navale și de informații între cele două țări.

La rândul lor, militarii americani au avut ocazia să observe nivelul de precizie și capacitățile operaționale ale aviației israeliene, precum și eficiența informațiilor militare utilizate în aceste misiuni.

