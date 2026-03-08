Imperiul fragil al liderilor de la Teheran se clatină sub bombardamentele lansate de SUA şi Israel

Ierarhia Iranului dă semne de fracturare din cauza unui război pe care liderii săi îl consideră existențial, iar diviziunile dintre radicali și facțiunile mai pragmatice devin tot mai vizibile după disputa legată de promisiunea președintelui Masoud Pezeshkian de a nu lovi statele din Golf, scrie Reuters.

Cei patru fii ai liderului suprem al Iranului: Meysam Khamenei (dreapta), Masoud Khamenei (al doilea din dreapta), Mojtaba Khamenei (al treilea din dreapta) și Mostafa Khamenei (al patrulea din dreapta). 24 octombrie 2024 - ProfiMedia

Fisurile din elita de la conducerea Iranului au fost mult timp reprimate sub conducerea de fier a liderului suprem ayatollahul Ali Khamenei, însă uciderea sa, în urmă cu o săptămână, a permis ca acestea să iasă la suprafață, în timp ce loviturile SUA și ale Israelului cresc presiunea asupra Teheranului, relatează Reuters.

Bombardamentele neîntrerupte pun în pericol mortal Republica Islamică și i-au determinat pe cei mai loiali susținători ai regimului, Gardienii Revoluției, să își asume un rol mai mare în strategia militară, în ciuda unei campanii de eliminare a liderilor care a ucis numeroși comandanți de rang înalt.

Surse apropiate conducerii iraniene, aflate în interiorul țării, au declarat pentru Reuters că tensiunile încep să fie vizibile între liderii rămași în viață după seria de asasinate din loviturile americano-israeliene. Acestea au vorbit sub protecția anonimatului.

Într-un semn al presiunii tot mai mari asupra sistemului, clericii accelerează procedura de desemnare a unui nou lider suprem, o decizie putând fi luată chiar duminică, deși nu este deloc clar dacă succesorul lui Khamenei va avea suficientă autoritate pentru a opri disputele dintre facțiuni.

Deși fiul său, Mojtaba Khamenei, este considerat favorit, sprijinit de Gardienii Revoluției și de influenta structură a biroului tatălui său, el este totuşi neexperimentat, inferior ca rang majorității ayatollahilor seniori ai Iranului și a alienat moderații din sistem. În schimb, alți potențiali candidați ar putea întâmpina dificultăți în a menține obediența totală a Gardienilor Revoluției, necesară pentru păstrarea disciplinei în sistem.

"Războaiele tind să clarifice structurile de putere, iar în acest caz vocea decisivă nu este cea a conducerii civile, ci a Gărzii Revoluţionare", a declarat Alex Vatanka, cercetător senior la Middle East Institute.

Gardienii Revoluției, furioși după declarațiile lui Pezeshkian

Scuzele lui Pezeshkian adresate statelor din Golf pentru o săptămână de atacuri asupra teritoriilor lor, și promisiunea de a limita astfel de lovituri, au provocat reacții negative din partea radicalilor din Gardienii Revoluției și din elita clericală, forțându-l să facă un pas înapoi.

În una dintre cele mai deschise critici la adresa președintelui - și un semn al diviziunilor interne - clericul radical și parlamentarul Hamid Rasai i s-a adresat pe rețelele sociale, spunând: că poziția sa "a fost neprofesionistă, slabă și inacceptabilă".

Când președintele și-a repetat ulterior declarația pe rețelele sociale, a eliminat scuzele care îi înfuriaseră pe Gardieni și pe alți radicali, o retragere stânjenitoare.

Totuși, toate figurile importante din ierarhie rămân ferme în angajamentul lor de a apăra Republica Islamică și teocrația revoluționară de atacurile SUA și Israelului, însă există diferențe clare în privința strategiei.

Conducerea iraniană a folosit uneori diferențele dintre radicali și moderați ca tactică în negocierile cu Occidentul, însă disputa privind declarațiile lui Pezeshkian de sâmbătă a scos la iveală diviziuni reale, au relatat surse de rang înalt. Un radical apropiat de biroul lui Khamenei, care rămâne un nod central al puterii, a declarat pentru Reuters că afirmațiile lui Pezeshkian i-au înfuriat pe mulți dintre comandanții de rang înalt ai Gardienilor Revoluției.

O altă sursă iraniană, un fost oficial moderat, a spus că nimeni nu va putea umple golul lăsat de Khamenei, descriindu-l pe liderul decedat drept un strateg redutabil care a condus Iranul prin numeroase perioade dificile.

Pe fondul anxietății tot mai mari în rândul elitei iraniene, ayatollahii seniori au început să ceară public ca organismul clerical responsabil cu alegerea liderului suprem să accelereze procesul.

"Ar trebui să grăbească procesul, astfel încât acesta să ducă la dezamăgirea dușmanului și la păstrarea unității și solidarității națiunii", a declarat ayatollahul Nouri Hamedani într-un comunicat citat de agenția semi-oficială Fars.

Tensiuni chiar și în structura supremă de conducere

În sistemul politic neobișnuit al Iranului, un președinte ales, guvernul și parlamentul sunt subordonați unui ayatollah numit de cler, care deține autoritatea supremă și supraveghează personal Gardienii Revoluției și alte instituții puternice ale statului.

În cei 36 de ani de conducere, Khamenei a jucat adesea facțiunile radicale și moderate una împotriva celeilalte, păstrând însă decizia finală și permițându-le să își exprime dezacordurile atâta timp cât se supuneau autorității sale.

După moartea sa, conducerea a fost preluată formal de un consiliu interimar prevăzut de Constituție, din care fac parte Pezeshkian, șeful clerical al sistemului judiciar și un alt cleric din Consiliul Gardienilor, o structură dominată de linia dură.

În absența lui Khamenei, tensiunile au început să apară chiar și în interiorul acestui organism restrâns. Șeful sistemului judiciar, cunoscutul radical ayatollahul Gholamhossein Mohseni-Ejei, a afirmat că unele state din regiune au permis folosirea teritoriului lor pentru atacuri.

"Loviturile puternice asupra acestor ținte vor continua", a spus el, contrazicând declarația mai conciliantă a lui Pezeshkian.

Chiar dacă Khamenei permitea uneori vocilor moderate sau reformiste să câștige anumite dispute cu radicalii, acestea erau de regulă anulate atunci când sistemul părea amenințat.

