Autoritățile italiene o caută de mai multe zile pe Elena Rebeca Burcioiu, o tânără româncă de 21 de ani dispărută în provincia Foggia. De la începutul lunii martie nu mai există niciun semn de viață, iar telefonul fetei a fost găsit abandonat pe marginea unui drum. Poliția verifică mai multe piste, inclusiv informații potrivit cărora tânăra ar fi fost hărțuită de câțiva bărbați înainte de dispariție.

Româncă de 21 de ani dispărută fără urmă în Italia. Telefonul ei a fost găsit pe marginea drumului - La Repubblica

Căutările continuă în cazul Elenei Rebeca Burcioiu, o româncă de 21 de ani despre care nu se mai știe nimic din după-amiaza zilei de 2 martie. Dispariția a fost semnalată de o prietenă de aceeași naționalitate, care s-a prezentat la poliție și a anunțat că tânăra nu s-a mai întors acasă, potrivit publicaţiei La Repubblica.

Prefectura din Foggia a făcut publică fotografia fetei și face apel la oricine are informații despre ea să sune la numărul de urgență 112.

Ultimele momente înainte de dispariție

Elena, rămasă orfană și fără frați sau surori, ajunsese în Italia în urmă cu aproximativ trei luni, împreună cu prietena sa. Cele două locuiau împreună în Foggia.

În dimineața zilei de 2 martie, au mers, ca de obicei, în zona drumului național 16, spre San Severo. Au stabilit să se întâlnească din nou la finalul dimineții pentru a pleca împreună acasă. Însă Elena nu a mai apărut la locul stabilit și nu a mai dat niciun semn de viață.

Telefonul Elenei, descoperit pe marginea drumului

Îngrijorată, prietena a încercat să o sune în repetate rânduri, însă fără succes. În cele din urmă a alertat autoritățile.

În aceeași seară, polițiștii au găsit telefonul mobil al tinerei abandonat pe marginea drumului.

Căutările au fost extinse în zonă, iar la operațiuni participă și scafandri ai pompierilor din regiunea Puglia, veniți din Bari și Taranto. În noaptea de joi spre vineri, aceștia au verificat și un bazin mare de irigații din apropiere, însă fără rezultat.

Tânăra, căutată pe câmpurile și în fântânile din apropierea drumului

Forțele de ordine au verificat și fântânile și terenurile agricole din apropierea drumului național 16. Operațiunile se desfășoară în baza planului activat de prefectură pentru cazurile de persoane dispărute.

Ancheta este coordonată de brigada mobilă a poliției, iar anchetatorii spun că nu exclud nicio ipoteză.

În plângerea depusă, prietena tinerei ar fi menționat și faptul că, în săptămânile dinaintea dispariției, Elena ar fi fost hărţuită de câțiva bărbați.

Anchetatorii verifică toate pistele pentru a stabili ce s-a întâmplat cu românca dispărută în Italia.

