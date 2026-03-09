Expoziție spectaculoasă de flori tropicale la Grădina Botanică din Iași. Plante exotice rare au putut fi admirate în toată splendoarea lor. Vizitatorii au aflat și cum se pot adapta și integra în casele noastre.

Cu floare sau fără, carnivore sau pașnice, pretențioase sau mai prietenoase, plantele tropicale expuse la Grădina Botanică din Iași au atras o mulțime de vizitator. În special doamnele și domnișoarele și-au dorit să petreacă Ziua Femeii, într-un mod mai exotic.

"Printre speciile de plante exotice foarte elegante, de altfel, se află și speciile de Cycas, cum e Cycas Revoluta. Este o plantă exotică din China sau Japoni. E o plantă foarte veche, contemporană cu marii dinozauri", a spus biologul Adrian Oprea.

Prețul este pe măsură. O astfel de plantă costă între 500 și 800 de lei. Câteva sute de lei necesită și îngrijirea unei plante insectivore.

"Au găsit acestă facilitate de a captura mici insecte prin diferite capcane, astfel încât planta să își suplinească necesarul de azot. Sunt unele specii care necesită minime îngrijiri pentru a putea supraviețui în balcoanele noastre, desigur acolo unde iarna există un minimum de încălzire", a explicat Adrian Oprea.

Poatea cea mai comună plantă pe care mulți o au acasă este cactusul. Nu necesită prea multă îngrijire. Trebuie udat de rar. Rezistă și afară, și în casă, iar prețul de achiziție nu este unul foarte mare.

Există și plante în ghiveci sau copaci care ne fac să ne simțim acasă ca în Grecia, dar care costă cât o vacanță.

Foarte apreciat și dorit în ultimii ani a devenit măslinul. Prețul unuia singur diferă în funcție de mărimea lui și poate ajunge și la câteva mii de euro. Îngrijirea este destul de simplă. Are nevoie de un balcon cu lumină. Și poate fi ținut pe timpul verii afară. Nu trebuie udat, însă când e frig trebuie băgat în casă.

Intrarea la Grădina Botanică a fost gratuită pentru doamne și domnișoare de 8 Martie. În restul anului, costă 20 de lei.

