Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Observator » Ştiri externe » Război în Iran, ziua 10. Noi atacuri asupra statelor din Golf. Prețul petrolului a depășit 100 de dolari/baril

Live Text Război în Iran, ziua 10. Noi atacuri asupra statelor din Golf. Prețul petrolului a depășit 100 de dolari/baril

Mojtaba, fiul conducătorului ucis Ali Khamenei, a fost numit următorul lider suprem al țării. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat anterior că Mojtaba ar fi o alegere "inacceptabilă". Statele din Golf au raportat noi atacuri aeriene, soldate cu zeci de răniți în Bahrain. Un al șaptelea membru al forțelor americane a murit în Arabia Saudită. Israelul a declarat că a lansat noi atacuri asupra Beirutului și a centrului Iranului, în timp ce Teheranul a anunțat noi lansări de rachete la câteva ore după ce și-a numit noul lider. Trump a declarat că va decide, împreună cu Israelul, când se va încheia războiul. Piețele asiatice s-au prăbușit, petrolul depășind 100 de dolari pe baril, un maxim al ultimilor patru ani.

de Alexandru Badea

la 09.03.2026 05:51
Prețul petrolului a depășit 100 de dolari/baril. Al şaptelea militar american mort Fumul se ridică după ce exploziile au lovit zonele de sud și vest ale Teheranului, Iran Profimedia
Cuprins
Sorteaza dupa:
09.03.2026, 07:49

Trump spune că încheierea războiului va fi o decizie comună cu Netanyahu

Donald Trump a declarat că decizia privind momentul încheierii războiului cu Iranul va fi una „comună”, pe care o va lua împreună cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu, relatează The Times of Israel.

În cadrul unui scurt interviu telefonic, președintele SUA a afirmat, de asemenea, că Republica Islamică ar fi distrus Israelul dacă el și Netanyahu nu ar fi existat.

El a declarat: „Iranul urma să distrugă Israelul și tot ce se afla în jurul său... Am lucrat împreună. Am distrus o țară care voia să distrugă Israelul”.

Președintele SUA a fost întrebat dacă el singur va decide când se va încheia războiul cu Iranul sau dacă Netanyahu va avea și el un cuvânt de spus.

„Cred că este o decizie comună... într-o oarecare măsură. Am discutat. Voi lua o decizie la momentul potrivit, dar totul va fi luat în considerare”, a spus el.

Întrebat dacă Israelul ar putea continua războiul chiar și după ce SUA vor decide să înceteze atacurile, Trump a refuzat să speculeze, înainte de a adăuga: „Nu cred că va fi necesar”.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
09.03.2026, 07:39

MAE: România a solicitat activarea Mecanismului european rescEU: 273 de români, aduşi în ţară

România, prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă din MAI, a solicitat activarea Mecanismului european rescEU pentru repatrierea cetăţenilor români aflaţi în Orientul Mijlociu, a anunţat luni Ministerul Afacerilor Externe.

Potrivit MAE, România este prima ţară care solicită activarea mecanismului european rescEU de la crearea acestuia în 2019, pentru repatrieri.

Două zboruri de evacuare a cetăţenilor români pe ruta Muscat (Oman) - Bucureşti au aterizat în ţară luni dimineaţă.

Costurile zborurilor rescEU sunt acoperite integral de Uniunea Europeană.

Cele două zboruri, operate de compania aeriană poloneză LOT, desemnată să asigure capacitatea de zbor a Mecanismului de Protecţie Civilă al UE, au avut la bord 273 cetăţeni români afectaţi de criza de securitate din Orientul Mijlociu, precizează MAE.

Este vorba despre cetăţeni români aflaţi în atenţia Consulatului General al României în Dubai şi a Ambasadei României de la Abu Dhabi, aparţinând categoriilor prioritare pentru evacuare (copii, cazuri medicale şi femei gravide).

La bordul celor două zboruri s-au aflat şi 83 de cetăţeni eligibili din statele membre UE şi statele terţe participante la Mecanismul de Protecţie Civilă al UE.

Transportul pe cale rutieră până la Muscat a fost asigurat de MAE pentru persoanele evacuate, iar acestea au fost în grija Consulatului României la Dubai şi a Ambasadei României la Abu Dhabi, autocarele fiind însoţite de o echipă consulară mobilă pe întregul traseu, informează MAE într-un comunicat.

Transportul rutier va fi decontat de Comisia Europeană în cuantum de până la 75%.

De asemenea, Ambasada României la Muscat a asigurat preluarea şi coordonarea cetăţenilor români până la îmbarcarea acestora în aeronave, împreună şi cu echipa consulară mobilă a Unităţii de Reacţie Rapidă a Celulei de Criză a MAE.

Ambasada României la Abu Dhabi şi Delegaţia UE la Riad acreditată şi pentru Oman au întreprins toate demersurile necesare pe lângă autorităţile din Emirate pentru trecerea la punctul de trecere a frontierei dinspre EAU către Oman.

RescEU este o rezervă strategică de capacităţi şi stocuri europene de răspuns în caz de dezastre, finanţată integral de UE.

Aceasta cuprinde o flotă de avioane şi elicoptere de stingere a incendiilor, un avion medical de evacuare şi rezerve de materiale esenţiale, cum ar fi spitale de campanie, mijloace de transport, energie şi articole de adăpostire, materiale medicale esenţiale şi echipamente necesare pentru a răspunde în caz de urgenţe de natură chimică, biologică, radiologică şi nucleară (CBRN).

În caz de dezastru, UE este pregătită să răspundă. Toate ţările pot conta pe un sprijin rapid şi coordonat. Ţara afectată activează mecanismul de protecţie civilă al UE. UE analizează situaţia şi coordonează resursele necesare.

Rezervele rescEU sunt găzduite în locaţii strategice din 22 de state membre ale Uniunii Europene şi state participante, iar capacităţile sunt finanţate integral de Uniunea Europeană, care acoperă costurile de achiziţie, operare şi întreţinere, potrivit MAE.

Resursele provenind din rezerva rescEU a UE şi ofertele din partea statelor membre sunt identificate şi mobilizate urgent. De la avioane de stingere a incendiilor şi materiale medicale la echipamente energetice şi echipe de experţi, ajutorul ajunge acolo unde este cel mai mult nevoie de el.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
09.03.2026, 07:17

Preşedintele iranian afirmă că alegerea liderului suprem demonstrează unitatea naţională

Preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat că numirea unui nou lider suprem este manifestarea voinţei Iranului de a consolida unitatea naţională, relatează Reuters.

Această poziţie îi conferă lui Mojtaba ultimul cuvânt în toate chestiunile de stat din Republica Islamică.

Pezeshkian a publicat luni dimineaţă un comunicat pe Telegram, în care a lăudat ceea ce el a numit conducerea înţeleaptă a lui Mojtaba şi l-a descris pe tatăl său ca fiind un martir.

Garda Revoluţionară Iraniană a declarat „supunere deplină” faţă de noul lider suprem

Puternica aripă militară a Iranului, Corpul Gărzilor Revoluţionare Islamice, şi-a declarat „supunerea deplină” faţă de al treilea lider suprem al ţării, numit de Adunarea Experţilor, formată din 88 de membri.

Într-o declaraţie difuzată la televiziunea IRIB, afiliată statului, garda l-a descris pe ayatollahul Mojtaba Khamenei, al doilea fiu al liderului suprem recent asasinat, ca „eminenţa sa” şi „juristul pe deplin calificat, tânărul gânditor şi cel mai avizat în chestiuni politice şi sociale”.

„Garda Revoluţionară Islamică, în calitate de soldat şi braţ puternic al tutelei, susţinând decizia Adunării Experţilor, îşi declară disponibilitatea pentru supunere deplină şi sacrificiu de sine în îndeplinirea poruncilor divine ale juristului tutelar al vremii, Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, şi pentru a apăra valorile Revoluţiei Islamice şi a proteja moştenirea preţioasă a celor doi lideri ai Revoluţiei, Imam Khomeini şi Imam Khamenei”, se arată în comunicat.

Garda a promis, de asemenea, să continue lupta împotriva Statelor Unite şi Israelului până când Iranul va ieşi victorios.

„Cu o participare glorioasă şi epică la apărarea tutelei”, se arată în comunicat, „sistemul şi Revoluţia Islamică, naţiunea ar trebui să continue pe calea către completarea victoriilor Iranului asupra puterilor arogante, dictaturilor, monarhiilor şi sioniştilor, până la realizarea noii civilizaţii islamice şi apariţia marelui soare al tutelei”.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
09.03.2026, 06:48

Aeroportul Muscat din Oman limitează zborurile private

Aeroportul Internaţional Muscat din Oman a solicitat operatorilor de avioane private să evite utilizarea aeroportului pentru „zboruri suplimentare”, acordând prioritate zborurilor guvernamentale şi comerciale, întrucât închiderea spaţiului aerian afectează eforturile regiunii de a creşte numărul călătoriilor, potrivit unui e-mail văzut de Reuters.

„În contextul măsurilor actuale de gestionare a crizei la Aeroportul Internaţional Muscat, zborurile sunt restricţionate doar la serviciile sezoniere aprobate”, au comunicat autorităţile aeroportuare operatorilor de avioane charter.

Aeroportul a declarat că această măsură era necesară pentru a gestiona congestia şi pentru a se asigura că capacitatea aeroportului rămâne în limite acceptabile.

E-mailul, semnalat pentru prima dată de Financial Times, solicita tuturor companiilor aeriene şi operatorilor să anuleze toate sloturile care nu se încadrează în programul sezonier aprobat şi să se abţină de la trimiterea de cereri de zbor neaprobate până la noi dispoziţii.

„Singurele zboruri suplimentare care pot fi luate în considerare în această perioadă sunt zborurile de repatriere sponsorizate de ambasade, sub rezerva aprobării prealabile prin canalele diplomatice aplicabile şi cu condiţia ca niciun loc să nu fie vândut comercial în legătură cu astfel de operaţiuni”, se mai preciza în e-mail.

Izbucnirea războiului dintre SUA şi Israel împotriva Iranului a dus la anularea zborurilor în Orientul Mijlociu, lăsând companiile aeriene şi guvernele să se străduiască să sprijine mii de pasageri blocaţi.

Având în vedere că mare parte din spaţiul aerian din regiune este încă închis din cauza rachetelor şi dronelor, unii oameni au apelat la avioane private, în timp ce zborurile charter şi serviciile comerciale limitate se străduiesc să evacueze zeci de mii de călători. Călătorii au plătit preţuri ridicate pentru a părăsi Orientul Mijlociu, grăbindu-se spre aeroporturi sau îndreptându-se pe uscat către hub-uri mai liniştite, avioanele de vânătoare escortând ocazional avioanele de pasageri.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
09.03.2026, 06:27

Nouă salvă de drone şi rachete împotriva ţărilor din Golf

Kuweitul, Qatarul, Arabia Saudită şi Bahreinul şi Emiratele Arabe Unite s-au confruntat luni dimineaţă cu noi atacuri cu rachete şi drone, în a zecea zi a războiului dintre Iran, Israel şi Statele Unite, notează AFP.

În Bahrein, un atac cu drone iraniane a rănit 32 de civili, dintre care patru grav, luni dimineaţă devreme la Sitra, potrivit Ministerului Sănătăţii citat de Bahrein News Agency.

Răniţii "primesc îngrijiri medicale", iar "patru dintre ei sunt în stare gravă, inclusiv copii care au necesitat intervenţii chirurgicale", a scris ministerul.

O fată de 17 ani a fost grav rănită la cap şi la ochi, iar doi copii, în vârstă de 7 şi 8 ani, au suferit răni grave la membrele inferioare, a precizat aceasta, adăugând că cel mai mic dintre răniţi avea două luni.

Cu o zi înainte, pe micul arhipelag din Golf, trei persoane au fost rănite de resturi de rachetă, iar o instalaţie de desalinizare a fost lovită de "un atac cu drone" iraniene, potrivit Ministerului de Interne. Autorităţile au spus că atacul nu a afectat capacitatea reţelei.

"Apărarea antiaeriană kuweitiană se confruntă în prezent cu atacuri de rachete şi drone ostile", a anunţat Ministerul Apărării, citat de agenţia de presă kuweitiană Kuna.

Duminică, Kuweitul a mai fost vizat de şapte rachete şi cinci drone care au făcut doi morţi, potrivit autorităţilor. Proiectilele au vizat în special rezervoarele de combustibil de la aeroportul internaţional al emiratului.

La Doha, jurnalişti ai AFP au auzit explozii puternice în tot oraşul în zorii zilei de luni. Doha a fost, de asemenea, vizată în ultimele zile de drone şi rachete iraniene. Ministerul Apărării din Qatar a raportat interceptarea unei rachete.

În Arabia Saudită, Ministerul Apărării a anunţat interceptarea a patru drone care se îndreptau spre câmpul petrolier Shaybah din sud-estul ţării, care a fost deja atacat duminică.

Statele Unite au anunţat, duminică, că au ordonat personalului său diplomatic neesenţial să părăsească ţara "din cauza riscurilor pentru siguranţa lor".

Armata americană anunţase anterior moartea celui de-al şaptelea soldat al său în războiul împotriva Iranului. Era un militar care fusese grav rănit într-un atac împotriva trupelor americane din Arabia Saudită, pe 1 martie.

Unul dintre atacurile de duminică a vizat "districtul diplomatic din Riad" şi "a fost dejucat", a precizat pe X Ministerul saudit al Apărării, la cinci zile după ce ambasada americană a fost lovită de drone în această zonă sub înaltă securitate a capitalei saudite.

Autorităţile din Emiratele Arabe Unite au anunţat luni dimineaţă că au fost ţinta unui atac cu rachete.

Iranul "va fi obligat să riposteze" împotriva vecinilor săi dacă teritoriul lor este folosit pentru a-l ataca, a avertizat duminică preşedintele iranian Massoud Pezeshkian.

Atacurile aeriene iraniene asupra statelor din Golf, care găzduiesc importante instalaţii militare americane, au ucis 16 persoane, inclusiv opt civili, de la începutul războiului, potrivit unui bilanţ al AFP bazat pe rapoarte oficiale.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
09.03.2026, 06:25

SUA ordonă personalului diplomatic neesenţial să părăsească Arabia Saudită

Statele Unite au anunţat, duminică, că au ordonat personalului diplomatic neesenţial să părăsească Arabia Saudită care suportă lovituri aeriene iraniene ca represalii la atacurile Washingtonului şi Israelului, notează AFP.

Departamentul de Stat a declarat într-un avertisment de călătorie că "a ordonat angajaţilor neesenţiali ai guvernului american şi membrilor familiilor acestora să părăsească Arabia Saudită din cauza riscurilor pentru securitatea lor".

Facebook Instagram Whatsapp Copy
09.03.2026, 06:25

Armata israeliană a lovit infrastructuri ale Hezbollah la Beirut

Armata israeliană a anunţat luni dimineaţă că a atacat ţinte aparţinând grupării armate pro-iraniene Hezbollah la Beirut, notează AFP.

Forţele israeliene "au lovit infrastructuri aparţinând organizaţiei teroriste Hezbollah la Beirut", a anunţat armata într-un scurt comunicat în a zecea zi de război din Orientul Mijlociu.

Un jurnalist al AFP văzuse anterior nori groşi de fum ridicându-se din suburbiile sudice ale capitalei libaneze, un bastion al Hezbollah, după o explozie.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
09.03.2026, 06:22

Al șaptelea soldat american a murit în războiul din Orientul Mijlociu

Un militar american a murit după ce a suferit răni în timpul unui atac comis săptămâna trecută în Arabia Saudită, a anunțat duminică armata, numărul soldaților americani uciși în războiul din Iran ajungând la șapte.

„Noaptea trecută, un militar american a decedat din cauza rănilor suferite în timpul atacurilor inițiale ale regimului iranian în Orientul Mijlociu”, a declarat Comandamentul Central al SUA pe rețeaua X. „Militarul a fost grav rănit la locul unui atac asupra trupelor americane din Regatul Arabiei Saudite, pe 1 martie”, potrivit CNN.

Numele militarului nu este divulgat până la 24 de ore după ce familia sa este anunțată, așa cum este obiceiul.

Vestea despre soldatul căzut vine la o zi după ceremonia de repatriere celor șase soldați uciși săptămâna trecută în Kuweit. Președintele Donald Trump și alți oficiali de rang înalt li s-au alăturat familiilor acelor soldați la baza aeriană Dover din Delaware, în timp ce soldații au fost aduși acasă.

Atacul respectiv, care a avut loc fără avertisment , a avut loc asupra unui centru de operațiuni improvizat în portul civil Shuaiba din Kuweit, pe 1 martie. Toți cei șase soldați au fost repartizați în cadrul Comandamentului 103 de Susținere, o unitate de rezervă a Armatei din Iowa.

Trump admite că vor mai exista victime în rândul soldaților

Președintele a declarat duminică pentru ABC că întâlnirea cu familiile celor șase soldați nu l-a pus pe gânduri în privința războiului.

„Părinții s-ar supăra dacă aș face asta”, a spus el. „Părinții mi-au spus, fiecare dintre ei: Vă rog, domnule, câștigați asta pentru băiatul meu, iar într-un caz, o tânără, după cum știți, Vă rog, câștigați asta pentru copilul meu.”

Președintele a declarat anterior că probabil vor exista mai multe victime americane în războiul din Iran. Întrebat sâmbătă dacă crede că va trebui să participe la transferuri mai demne, Trump a răspuns: „Sunt sigur. Urăsc să... dar face parte din război”.

Un membru al Gărzii Naționale a murit într-un incident medical în Kuweit

CENTCOM a anunțat, de asemenea, duminică, într-o postare separată pe rețelele de socializare, că un soldat al Gărzii Naționale americane a murit într-un „incident medical în Kuweit, pe 6 martie, în timpul unei urgențe medicale”.

Maiorul Sorffly Davius, în vârstă de 46 de ani, din Queens, New York, a murit la Camp Buehring, a anunțat Pentagonul. Incidentul este în curs de investigare. Davius ​​era ofițer de poliție în New York City din 2014, a precizat departamentul.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
09.03.2026, 06:20

Producţia de petrol a Irakului se prăbuşeşte, după blocarea Strâmtorii Ormuz

Producţia de petrol a Irakului în principalele câmpuri petroliere din sudul ţării a scăzut cu aproximativ 70%, ajungând la doar 1,3 milioane de barili pe zi, deoarece exporturile prin Strâmtoarea Ormuz au fost afectate de războiul cu Iranul, au declarat duminică trei surse din industrie, citate de Reuters.

Înainte de conflict, producţia din aceste câmpuri era de aproximativ 4,3 milioane de barili pe zi.

Un oficial al companiei de stat Basra Oil Company, care gestionează producţia şi exporturile din câmpurile petroliere din sudul ţării, a declarat că depozitele de ţiţei au ajuns la capacitate maximă, iar producţia rămasă după reducerea majoră va fi folosită pentru alimentarea rafinăriilor interne.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel global, prin care tranzitează aproximativ o cincime din fluxurile mondiale de petrol şi gaze naturale lichefiate.

Exporturile Irakului au scăzut puternic, ajungând duminică la aproximativ 800.000 de barili pe zi, deoarece doar două petroliere au putut încărca petrol, navele neputând circula liber prin strâmtoare către terminalele din sudul ţării, potrivit unei surse din industrie.

Două surse din sectorul petrolier au declarat că, în lipsa unor petroliere noi care să ajungă la terminalele sudice ale Irakului, exporturile urmau să fie oprite complet.

Potrivit unui document al Ministerului Petrolului, exporturile de petrol ale Irakului din câmpurile sudice au fost în februarie de aproximativ 3,334 milioane de barili pe zi.

Scăderea producţiei şi a exporturilor de petrol riscă să pună o presiune severă asupra finanţelor deja fragile ale Irakului, deoarece statul depinde de vânzarea ţiţeiului pentru aproape toate cheltuielile publice şi pentru peste 90% din veniturile sale.

”Aceasta este cea mai gravă ameninţare operaţională cu care s-a confruntat Irakul în ultimii peste 20 de ani”, a declarat un oficial de rang înalt din Ministerul Petrolului.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
09.03.2026, 05:59

Lupte în estul ţării după aterizarea forţelor israeliene

Lupte intense au făcut ravagii în cursul nopţii de duminică spre luni în estul Libanului, în apropierea frontierei cu Siria, unde trupe israeliene au aterizat cu elicoptere, potrivit Agenţiei naţionale de presă libaneze (ANI), citată de AFP.

Potrivit ANI, luptele au avut loc în apropierea satului Nabi Chit, deja vizat în noaptea de vineri spre sâmbătă de un comando israelian care a încercat fără succes să recupereze corpul unui aviator israelian capturat în 1986.

O sursă din Hezbollah declarase anterior pentru AFP că mişcarea şiită libaneză a doborât un elicopter israelian în zonă. 

Facebook Instagram Whatsapp Copy
09.03.2026, 05:59

Iranul lansează prima salvă de rachete spre Israel după alegerea noului lider suprem

Iranul a lansat duminică prima salvă de rachete asupra Israelului, după alegerea noului său ghid suprem, ayatollahul Mojtaba Khamenei, a anunţat postul naţional de radio-televiziune IRIB, citat de AFP.

"Rachetele de apărare iraniene răspund celui de-al treilea ghid al Republicii Islamice", a anunţat IRIB pe contul său de Telegram, arătând fuselajul unui proiectil purtând inscripţia "sub comanda ta, Seyyed Mojtaba", o referinţă religioasă şiită. 

Facebook Instagram Whatsapp Copy
09.03.2026, 05:58

Sloganuri anti-Khamenei într-un cartier din Teheran după alegerea liderului suprem

Sloganuri ostile lui Mojtaba Khamenei au fost scandate la Teheran după alegerea sa ca lider suprem al Iranului, potrivit unui videoclip postat duminică pe reţelele sociale, notează AFP.

În clipul de 17 secunde, filmat noaptea de la fereastra unei clădiri, se pot auzi voci de femei strigând "Moarte lui Mojtaba" ("Marg bar Mojtaba", în farsi), în timp ce în depărtare se aud cântece religioase.

AFP nu a putut stabili exact unde a fost filmată înregistrarea şi dacă au fost auzite cântece similare şi în altă parte a oraşului.

Adunarea Experţilor, organismul religios însărcinat cu alegerea liderului suprem, a anunţat duminică seară că Mojtaba Khamenei a fost desemnat succesor al tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, ucis pe 28 februarie de atacuri israeliano-americane asupra Teheranului. 

Facebook Instagram Whatsapp Copy
09.03.2026, 05:56

Trump, despre creșterea prețului petrolului: "Foarte mic pentru pacea şi securitatea SUA"

Creşterea preţului petrolului este un "foarte mic preţ de plătit pentru pacea şi securitatea Statelor Unite şi a lumii", a scris preşedintele american Donald Trump duminică pe reţeaua sa Truth Social, la doar câteva minute după ce preţul barilului de petrol a depăşit 100 de dolari, notează AFP.

"Doar proştii cred altfel!", a adăugat preşedintele american, în a noua zi a războiului din Orientul Mijlociu, asigurând că preţul ţiţeiului va "scădea rapid atunci când distrugerea ameninţării nucleare iraniene va fi încheiată".

Facebook Instagram Whatsapp Copy
09.03.2026, 05:55

Civili răniţi în urma unui atac cu drone iraniene

Mai mulţi civili au fost răniţi şi câteva clădiri au fost avariate pe insula Sitra din Bahrein în cursul unui atac cu drone iraniene duminică seară, a anunţat Ministerul de Interne de la Manama, în timp ce jurnaliştii ai AFP au raportat două explozii puternice.

"În urma agresiunii iraniene flagrante, au fost raportaţi răniţi în rândul civililor, dintre care unul se afla în stare gravă, iar mai multe clădiri rezidenţiale din Sitra au fost avariate în urma unui atac cu drone", a indicat ministerul.

Iranul ripostează la acţiunile militare comune americano-israeliene împotriva sa, lansând atacuri în regiunea Golfului. 

Facebook Instagram Whatsapp Copy
09.03.2026, 05:55

Gardienii Revoluţiei îşi declară credinţa faţă de Mojtaba Khamenei

Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a Republicii Islamice Iran, şi-a declarat în cursul nopţii de duminică spre luni credinţa faţă de Mojtaba Khamenei, ales lider suprem pentru a-i succeda tatălui său, notează AFP.

Corpul Gardienilor "susţine alegerea onorabilei Adunări a Experţilor şi este pregătit pentru ascultare totală şi sacrificiu de sine pentru a îndeplini poruncile divine" ale lui Mojtaba Khamenei, au precizat ei într-un comunicat.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
Alexandru Badea
Alexandru Badea Like

În presa online de 16 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

razboi iran iran israel sua statele unite donald trump ali khamenei
Înapoi la Homepage
Milionarul român care are cea mai frumoasă casă din ţara noastră: “Nu vezi nicăieri aşa ceva”! Cât poate valora
Milionarul român care are cea mai frumoasă casă din ţara noastră: &#8220;Nu vezi nicăieri aşa ceva&#8221;! Cât poate valora
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Comentarii