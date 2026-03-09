Moţiune simplă împotriva ministrului Dragoș Pîslaru, în dezbatere și supusă la vot în Senat

Moţiunea simplă depusă de senatorii din Opoziţie împotriva ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, care vizează modul în care acesta a gestionat riscul ca România să nu încaseze integral tranşele din PNRR asumate până la finalul programului, urmează să fie dezbătută şi supusă votului luni, în plenul Senatului.

Intitulată "Dragoş Pîslaru, tehnocratul lui Cioloş şi ministrul fără rezultate", moţiunea împotriva ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene este semnată de 44 de senatori ai opoziţiei (PACE - Întâi România, AUR şi neafiliaţi).

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a precizat că, în condiţiile respectării regulamentului, dezbaterea şi votul asupra moţiunii simple vor avea loc pe 9 martie, la ora 16:00. Semnatarii solicită ministrului Pîslaru să precizeze "care este suma exactă din PNRR aflată în acest moment în risc de neîncasare şi care este termenul concret până la care acest risc este eliminat".

Elev premiant vs avocat dur

Articolul continuă după reclamă

"Un stat serios nu îşi permite să administreze speranţe, administrează certitudini. Un ministru responsabil nu explică riscurile, le elimină. Un ministru al fondurilor europene nu este doar un gestionar de proceduri, este negociatorul interesului economic al statului. România nu are nevoie de un elev premiant la raportări europene, România are nevoie de un avocat dur la masa negocierilor. În acest sens, solicităm răspuns public să ne spuneţi ce condiţii concrete din PNRR au fost renegociate efectiv în favoarea României şi care este impactul financiar exact al acestor renegocieri? În mandatul actual vedem conformare disciplinată, nu vedem negociere strategică. Cifrele pot impresiona, economia însă nu trăieşte din cifre. Există o diferenţă fundamentală între bani contractaţi, bani solicitaţi şi bani efectiv intraţi în economie", detaliază iniţiatorii moţiunii.

Senatorii opoziţiei vor să ştie care este diferenţa dintre sumele solicitate prin cereri de plată şi sumele plătite beneficiarilor din România, dacă există "garanţia" că România va încasa integral toate tranşele PNRR asumate până la finalul programului şi solicită prezentarea unui calendar public de eliminare a riscurilor PNRR.

"Un ministru al fondurilor europene trebuie să ofere o garanţie politică minimală că statul nu merge în orb (...). Domnule ministru, România nu este un proiect administrativ european, România este o economie reală. Economia reală nu se dezvoltă din strategii, se dezvoltă din investiţii executate. Nu contestăm intenţiile, contestăm rezultatele. Nu contestăm eforturile. Contestăm eficienţa (...). Domnule ministru, istoria nu va ţine minte câte cereri de plată aţi trimis, va ţine minte câţi bani nu au ajuns. România nu are nevoie de un contabil al jaloanelor. România are nevoie de un constructor de investiţii", mai transmit iniţiatorii moţiunii.

Alexandru Badea Like În presa online de 16 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

Întrebarea zilei Cumpăraţi cadouri de 8 Martie? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰