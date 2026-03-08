Kremlinul a publicat din greșeală, sâmbătă, un videoclip needitat în care președintele Vladimir Putin transmitea mesajul său de felicitări pentru femeile din Rusia cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. Videoclipul a fost ulterior şters, scrie The Moscow Times.

În videoclipul original, care a fost ulterior șters, Putin se oprește brusc în timp ce își citește discursul, se întoarce în afara cadrului și își drege vocea, făcând un gest către cineva aflat în afara camerei, relatează The Moscow Times.

"Știți ce, haideți să zic asta iar, pentru că… sunt cam răguşit. Da, sunt cam răguşit. Aproape că am început să tușesc. Am vorbit foarte mult astăzi", spune Putin.

Ulterior, Kremlinul a înlocuit clipul cu o versiune mai scurtă și editată, care apare acum pe conturile oficiale de pe rețelele sociale.

În mesajul editat, Putin a lăudat femeile pentru capacitatea lor de a „captiva prin frumusețe și farmec, arătând în același timp hărnicie, determinare și reziliență”.

"Un suflet feminin generos, plin de compasiune și cu adevărat înțelept face lumea un loc mai bun și mai blând, iar dragostea unei mame rămâne în inima fiecărei persoane pentru toată viața", a spus liderul de la Kremlin.

