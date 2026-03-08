Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Alimentul care a devenit un lux, dar la care românii nu vor să renunţe. Vânzările au crescut cu 50%

E 8 martie. La mulţi ani tuturor doamnelor. Mamelor. Celor care ne încântă viaţa. Mulţumim pentru ciocolata de dimineaţă! Ştiu că v-a costat mai mult în acest an, dar rămâne una dintre micile noastre plăceri vinovate. Se vede. În ciuda scumpirilor, vânzările cresc.

de Iulia Pop

la 08.03.2026 , 13:44

Ciocolata a devenit un mic lux, unul la care oamenii nu prea renunță. Românii sunt mari amatori de ciocolată şi tentația se vede și în cifre.

Anul trecut s-au consumat în țara noastră 35 de mii de tone de ciocolată într-o piață care a depășit 300 de milioane de euro. Perioada aceasta pe care o traversăm, lunile februarie și martie, sunt considerate vârf de sezon.

Vânzările au crescut cu 40% până la 50%. De Mărțișor, ca exemplu, în multe ciocolaterii au fost înregistrate astfel de cifre. Iar într-o zi ca aceasta, 8 Martie, vânzările pot crește chiar și cu 70%.

Articolul continuă după reclamă

Paradoxul este că, deși, pentru noi, consumatorii de rând, ciocolata s-a scumpit, materia primă, în principiu, boaba de cacao, s-a ieftinit. Dacă este să ne referim la vârful pe care l-am înregistrat în 2024, când o tonă era cotată la 11.000 de dolari, acum vorbim de o scădere, practic de o înjumătățire a prețului la cacao, care a ajuns la aproape 6.000 de dolari.

Dar chiar și așa, produsul final a înregistrat scumpiri de 20%, dar care sunt justificate, practic, de celelalte scumpiri din lanț. Așa că, fie că vorbim de pralinele artizanale sau de o banală tablă de ciocolată, acest desert rămâne luxul suprem la care românii nu au de gând să renunţe.

Iulia Pop
Iulia Pop Like

Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc.

ciocolata alimentatie
Înapoi la Homepage
Milionarul român care are cea mai frumoasă casă din ţara noastră: “Nu vezi nicăieri aşa ceva”! Cât poate valora
Milionarul român care are cea mai frumoasă casă din ţara noastră: &#8220;Nu vezi nicăieri aşa ceva&#8221;! Cât poate valora
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Rapid, echipa anti-sistem?! Celebrul român, dezvăluiri de senzație. Ce moment de tristă amintire cu Geroge Copos nu poate uita
Rapid, echipa anti-sistem?! Celebrul român, dezvăluiri de senzație. Ce moment de tristă amintire cu Geroge Copos nu poate uita
Furia românilor blocaţi pe aeroportul din Dubai, atacat cu drone lansate din Iran: "Ruşii au fost foarte bine trataţi, noi, ultimii"
Furia românilor blocaţi pe aeroportul din Dubai, atacat cu drone lansate din Iran: "Ruşii au fost foarte bine trataţi, noi, ultimii"
Fiul lui Nicolae Guță a fost prins drogat și fără permis la volan. A fost reținut de poliție
Fiul lui Nicolae Guță a fost prins drogat și fără permis la volan. A fost reținut de poliție
Comentarii


Întrebarea zilei
Cumpăraţi cadouri de 8 Martie?
Observator » Evenimente » Alimentul care a devenit un lux, dar la care românii nu vor să renunţe. Vânzările au crescut cu 50%