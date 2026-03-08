E 8 martie. La mulţi ani tuturor doamnelor. Mamelor. Celor care ne încântă viaţa. Mulţumim pentru ciocolata de dimineaţă! Ştiu că v-a costat mai mult în acest an, dar rămâne una dintre micile noastre plăceri vinovate. Se vede. În ciuda scumpirilor, vânzările cresc.

Ciocolata a devenit un mic lux, unul la care oamenii nu prea renunță. Românii sunt mari amatori de ciocolată şi tentația se vede și în cifre.

Anul trecut s-au consumat în țara noastră 35 de mii de tone de ciocolată într-o piață care a depășit 300 de milioane de euro. Perioada aceasta pe care o traversăm, lunile februarie și martie, sunt considerate vârf de sezon.

Vânzările au crescut cu 40% până la 50%. De Mărțișor, ca exemplu, în multe ciocolaterii au fost înregistrate astfel de cifre. Iar într-o zi ca aceasta, 8 Martie, vânzările pot crește chiar și cu 70%.

Paradoxul este că, deși, pentru noi, consumatorii de rând, ciocolata s-a scumpit, materia primă, în principiu, boaba de cacao, s-a ieftinit. Dacă este să ne referim la vârful pe care l-am înregistrat în 2024, când o tonă era cotată la 11.000 de dolari, acum vorbim de o scădere, practic de o înjumătățire a prețului la cacao, care a ajuns la aproape 6.000 de dolari.

Dar chiar și așa, produsul final a înregistrat scumpiri de 20%, dar care sunt justificate, practic, de celelalte scumpiri din lanț. Așa că, fie că vorbim de pralinele artizanale sau de o banală tablă de ciocolată, acest desert rămâne luxul suprem la care românii nu au de gând să renunţe.

