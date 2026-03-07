În ciuda concedierilor pe bandă rulantă din IT, liceenii sunt atraşi în continuare de această industrie. Peste două mii de liceeni elevi din toată ţara au dat sâmbătă un test înainte admiterii la două dintre cele mai căutate facultăţi de la Politehnica Bucureşti: Automatică şi Tehnologia Informaţiei. Încrezători în forţele lor, sunt convinşi că inteligenţa artificială le va fi partener, nu înlocuitor.

În faţa facultăţilor care oferă absolvenţilor de Politehnică cea mai mare rată de angajare au fost emoţii şi aglomeraţie ca la un examen adevărat.

"Mă aștept să fie destul de greu, dar m-am pregătit. Scopul final ar fi un game developer", a spus un candidat.

Reporter: De când te pregăteşti?

Candidat: Cam de vreo 3-4 luni așa mai intens. Aş vrea inginer, am în plan şi construcţiile.

Universitatea a organizat un examen cu subiecte ca de admitere pentru liceenii care vor să afle dacă sunt pregătiţi pentru competiţie.

Anul acesta, aproape 2.100 de elevi s-au înscris la simularea examenului de admitere. Cel mai tânăr candidat este chiar în clasa a X-a. Iar concurența este una mare: anul trecut au fost specializări la care au candidat și opt elevi pe un singur loc.

Simularea testului a fost organizată de Facultăţile de Automatică și Calculatoare și Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. Anul trecut, peste 1.500 de tineri au început studiile în domeniu la Politehnica Bucureşti.

"Examenul este alcătuit din două probe, obligatoriu la matematică, iar la alegerea pot să își aleagă fizică sau informatică, 10 grile fiecare, deci 20 de grile pe care le vor rezolva timp de trei ore", a declarat Cătălin Burtea, organizator.

Absolvenţii de Automatică şi Calculatoare, informatică şi cibernetică conduc în clasamentul salariilor pe care le obţin absol­venţii, cu peste 12.000 de lei salariu brut şi rate de angajare de aproape 90%.

"Vreau să lucrez la SRI, pe partea asta de securitate cibernetică...sau poate la ONU", a mărturisit un candidat.

"Programator, dar pentru că am auzit că această meserie nu mai e așa populară printre noi, dar tot ceva pe una dintre ramurile IT-ului", a spus alt canidat.

"Tinerii din ziua de azi ar trebui să înțeleagă faptul că dacă nu lucrezi cu AI sau dacă nu încerci să înțelegi cum AI-ul îți poate ajuta activitatea de zi cu zi, nu ai cum să performezi", a declarat Gabriel Petrea, director general adjunct Politehnica Bucureşti.

Universitatea Politehnica Bucureşti organizează examen de pre-admitere pe 28 martie pentru liceenii care vor să îşi asigure locul înainte de examenul de bacalaureat.

