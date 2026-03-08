Mojtaba Khamenei, numit noul lider suprem al Iranului. Momentul în care este anunțată alegerea sa la TV

Este oficial! Adunarea Experților din Iran l‑a ales pe Mojtaba Khamenei pentru a‑l înlocui pe tatăl său, ayatollahul Ali Khamenei, ca noul lider suprem al țării, relatează presa de stat de la Teheran. Iar conducerea Forțelor Armate ale Iranului i‑a jurat credință noului lider.

Adunarea Experţilor iranieni a cerut poporului să rămână unit şi să jure credinţă noului lider suprem al ţării, Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului Ali Khamenei.

Cum a fost anunțată alegerea lui Mojtaba Khamenei

"În ciuda condițiilor dure de război și a amenințărilor directe ale dușmanilor împotriva acestei instituții populare, și în ciuda bombardării birourilor Secretariatului Adunării Experților, care a dus la martiriul mai multor membri ai personalului și ai echipei de securitate, procesul de selecție și prezentare a conducerii sistemului islamic nu a fost întrerupt nici măcar pentru un moment", este declarația Adunării Experților citată de prezentatorul televiziunii de stat.

"Allahu Akbar, Allahu Akbar, Khamenei este liderul", a strigat apoi prezentatorul.

Cine este Mojtaba Khamenei

Născut pe 8 septembrie 1969 în orașul Mashhad, din nord-estul țării, Mojtaba este al doilea dintre cei șase copii ai lui Ali Khamenei. A studiat la școala religioasă Alavi din Teheran. La 17 ani, Mojtaba a servit în armata țării pentru câteva perioade scurte în timpul războiului Iran-Irak, potrivit presei iraniene. Conflictul sângeros care a durat opt ani de zile a făcut regimul islamic și mai critic față de SUA și Occident, care au susținut Irakul în război.

În 1999, Mojtaba s-a mutat la Qom, oraș sfânt, considerat un centru important al islamului șiit, pentru a-și continua studiile religioase. Până în acel moment, nu purta îmbrăcămintea clericală.

Spre deosebire de tatăl său, Mojtaba a jucat în mare parte un rol retras. Nu a deținut niciodată vreo funcție în guvern și nici nu a susținut discursuri sau interviuri publice. Există un număr redus de fotografii și filmări publicate cu el.

Totuși, ar fi influențat cine și ce informații ajungeau la tatăl său. Potrivit Associated Press, în dezvăluirile WikiLeaks de la sfârșitul anilor 2000, Mojtaba era descris drept "puterea din spatele hainelor clericale" și considerat pe scară largă un "lider capabil și ferm" în cadrul regimului.

