Prețul petrolului a explodat. Brent se apropie de 120 de dolari barilul din cauza războiului din Iran

Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut luni cu 24%, depășind pragul de 115 dolari pe baril, după ce anterior urcaseră chiar și cu 28%, pe fondul unei serii de reduceri ale producției din partea unor mari producători din Orientul Mijlociu, în urma perturbărilor din Strâmtoarea Hormuz, potrivit Trading Economics .

Creșterea reprezintă cea mai mare majorare într-o singură zi din aprilie 2020 și cel mai ridicat nivel al prețului din iunie 2022, extinzând saltul de 27% înregistrat săptămâna trecută.

În Irak, producția din cele trei principale câmpuri petroliere din sud a scăzut cu 70%, până la 1,3 milioane de barili pe zi, de la 4,3 milioane de barili pe zi înainte de conflict, potrivit unor surse din industrie.

Kuweitul, al cincilea cel mai mare producător din OPEC, a început, de asemenea, să reducă producția sâmbătă și a declarat forță majoră. Aceste evoluții au venit după ce Qatar a redus săptămâna trecută producția de GNL (gaz natural lichefiat), ceea ce a contribuit la înăsprirea suplimentară a ofertei globale.

Analiștii anticipează, de asemenea, posibile reduceri de producție în Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită, din cauza depozitelor de stocare care se umplu rapid.

Numirea lui Mojtaba Khamenei amplifică creşterile

Prețurile sunt împinse în sus și de numirea lui Mojtaba Khamenei drept succesor al tatălui său, Ali Khamenei, în funcția de lider suprem al Iranului, semnalând că linia dură rămâne ferm la conducere la Teheran, la o săptămână de la începutul conflictului cu Statele Unite și Israelul, relatează Reuters.

"Odată cu numirea fiului fostului lider ca nou lider al Iranului, obiectivul președintelui american Donald Trump de schimbare a regimului în Iran a devenit mai dificil", a declarat Satoru Yoshida, analist de mărfuri la Rakuten Securities.

Un alt factor care susține creșterea prețurilor este faptul că, în weekend, Israelul a lovit rafinării și depozite de petrol din Iran, atacuri care au vizat infrastructura energetică din zona Teheranului.

