Video 5 angajaţi ai unui hotel din Marsilia, înjunghiați de un bărbat. Individul, împușcat de polițiști

Focuri de armă pe străzile din Marsilia, unde un bărbat a fost împuşcat de poliţie. Individul era suspectat că a înjunghiat cu un cuţit 5 angajaţi ai unui hotel, dintre care unul a ajuns la spital în stare foarte gravă.

de Redactia Observator

la 03.09.2025 , 08:23
Bărbatul ar fi devenit violent, după ce managerii au decis să-l dea afară, pentru că nu şi-a achitat şederea.

În momentul în care poliţiştii au încercat să-l aresteze, bărbatul, venit legal din Tunisia, a încercat să-i atace ofiţeri, moment în care au deschis focul asupra sa.

