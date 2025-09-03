Video 5 angajaţi ai unui hotel din Marsilia, înjunghiați de un bărbat. Individul, împușcat de polițiști
Focuri de armă pe străzile din Marsilia, unde un bărbat a fost împuşcat de poliţie. Individul era suspectat că a înjunghiat cu un cuţit 5 angajaţi ai unui hotel, dintre care unul a ajuns la spital în stare foarte gravă.
Individul, impuscat pe strada
Bărbatul ar fi devenit violent, după ce managerii au decis să-l dea afară, pentru că nu şi-a achitat şederea.
În momentul în care poliţiştii au încercat să-l aresteze, bărbatul, venit legal din Tunisia, a încercat să-i atace ofiţeri, moment în care au deschis focul asupra sa.
