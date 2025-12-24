România este în alertă epidemiologică. A fost confirmat primul deces din cauza gripei. Numărul cazurilor s-a dublat într-o săptămână. Spitalele sunt sufocate de pacienţi cu tuse şi febră şi doar pacienţii în stare gravă se mai internează. Medicii avertizează că greul abia acum începe. Vârful sezonului gripal este aşteptat în următoarele două săptămâni.

Doar în ultimele 7 zile au fost raportate peste 11.000 de cazuri noi de gripă, dublu faţă de săptămâna trecută. Sunt de cinci ori mai mulţi oameni bolnavi decât sezonul trecut şi de şapte ori peste media ultimilor cinci ani. Azi a fost confirmat şi primul deces din cauza gripei – o femeie de 88 de ani, nevaccinată, din Cluj.

"Primele simptome au fost cu febră, cu tuse și cu frisoane de frig. Frig, rece, cald. Am stat o zi acasă, n-am putut să mai rezist și am plecat de urgență la spital. Am fost internat", a relatat cineva.

Pe holurile spitalelor se aud încontinuu pacienţi care tuşesc, strănută şi abia se ţin pe picioare. Doar cazurile grave mai sunt internate.

"Creşterea cazurilor de gripă se vede în secţiile de boli infecţioase, inclusiv în secţiile de terapie acută, acolo unde sunt tratate cazurile mai grave. La unul din spitalele de boli infecţioase din Capitală, 40 de persoane sunt internate în acest moment cu gripă", a spus reporterul Observator Marko Pavlovici.

"Practic s-au dublat prezentările la camera de gardă, iar această situaţie este fără discuţie oriunde în ţară, mai ales la spitalele de boli infecţioase sau de pediatrie. Aşa cum era de aşteptat, varianta circulantă K, pe care o găsim şi în restul Europei, cu o mare preponderenţă este şi în România", a explicat managerul Institutului Matei Balş, Adrian Marinescu.

Când este aşteptat vârful sezonului gripal

Medicii se aşteaptă la un vârf în săptămânile următoare. Dacă se menţine trendul, iar numărul de cazuri nu dă înapoi, nu e exclus să se declare epidemie de gripă.

"Când mă gândesc că acum de Crăciun toţi cetăţenii români care lucrează în Anglia, Spania, Italia vor veni acasă, va exploda şi numărul de cazuri de supergripă", a spus medicul de familie Rodica Tănăsescu.

"Anul acesta avem şi mai multe cazuri care au necesitat internare faţă de anii trecuţi", a explicat medicul pediatru Camelia Păun.

"Practic această creștere se încadrează cumva în același interval, specific pentru această perioadă. Sigur, recomandăm toate măsurile specifice pentru protecție, dacă apar simptome sau dacă starea se agravează", a spus ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Institutul Naţional de Sănătate Publică recomandă vaccinarea antigripală şi prezentarea la medic de la primele simptome. În spitale, au fost introduse măsuri suplimentare precum limitarea vizitelor, triaj zilnic al personalului şi asigurarea stocurilor de antivirale.

