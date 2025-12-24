Catedrala Naţională s-a redeschis pentru credincioşi astăzi şi aşa va rămâne până pe 8 ianuarie. Cei care au venit astăzi s-au putut ruga în voie şi au admirat liniştiţi picturile.

Pelerinii din întreaga țară vor putea să se roage de sărbători în Catedrala Națională.

Credincioşii care au în plan o vizită la Catedrală trebuie să ştie că lăcaşul de cult este deschis până pe 8 ianuarie. Zilnic, între orele 09:00 - 17:00. Apoi, catedrala va fi închisă pentru continuarea lucrărilor.

Frigul, ploaia şi pregătirile pentru Crăciun au făcut ca lăcaşul de cult să fie gol. Puţinii vizitatori au putut să vadă Catedrala în linişte.

Şi turiştii străini care petrec în Bucureşti sărbătorile de iarnă au venit să viziteze clădirea impunătoare.

În acestă perioadă în Catedrala Naţională nu se vor face slujbe religioase.

