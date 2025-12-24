Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Catedrala Patriarhală, deschisă de sărbători: "A fost minunat, nu am fost niciodată până acum"

Catedrala Naţională s-a redeschis pentru credincioşi astăzi şi aşa va rămâne până pe 8 ianuarie. Cei care au venit astăzi s-au putut ruga în voie şi au admirat liniştiţi picturile.

de Marko Pavlovici

la 24.12.2025 , 19:48

Pelerinii din întreaga țară vor putea să se roage de sărbători în Catedrala Națională.

Credincioşii care au în plan o vizită la Catedrală trebuie să ştie că lăcaşul de cult este deschis până pe 8 ianuarie. Zilnic, între orele 09:00 - 17:00. Apoi, catedrala va fi închisă pentru continuarea lucrărilor.

Frigul, ploaia şi pregătirile pentru Crăciun au făcut ca lăcaşul de cult să fie gol. Puţinii vizitatori au putut să vadă Catedrala în linişte.

Articolul continuă după reclamă

Şi turiştii străini care petrec în Bucureşti sărbătorile de iarnă au venit să viziteze clădirea impunătoare.

În acestă perioadă în Catedrala Naţională nu se vor face slujbe religioase.

Marko Pavlovici Like
catedrala patriarhala sarbatori program patriarhie program catedrala
Înapoi la Homepage
Cel mai tare cadou de Crăciun pe care şi l-a făcut Ion Ţiriac
Cel mai tare cadou de Crăciun pe care şi l-a făcut Ion Ţiriac
Îți mai amintești de Adela Lupșe cu replica celebră "Vreau să sune telefonul?". Cum arată acum și cu ce se ocupă
Îți mai amintești de Adela Lupșe cu replica celebră "Vreau să sune telefonul?". Cum arată acum și cu ce se ocupă
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
O insulă scoțiană minusculă, pitorească și nelocuită, caută un angajat pentru 6 luni, cu un salariu de 30.000 de euro
O insulă scoțiană minusculă, pitorească și nelocuită, caută un angajat pentru 6 luni, cu un salariu de 30.000 de euro
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi făcut din timp cumpărăturile de Crăciun sau încă mai aveţi de umblat prin magazine?
Observator » Evenimente » Catedrala Patriarhală, deschisă de sărbători: "A fost minunat, nu am fost niciodată până acum"