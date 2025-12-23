Rusia a lansat sute de drone și rachete asupra Ucrainei. În Kiev, un bloc de locuințe a fost distrus. Mai multe explozii au fost și pe Dunăre, lângă granița României. Cu toate acestea, un acord de pace ar putea fi semnat până de Crăciun, crede președintele Donald Trump. Volodimir Zelenski este mulțumit de garanțiile de securitate primite de la Washington și Bruxelles.

Planul de pace pe care Trump îl vrea semnat înainte de Crăciun. Zelenski, de acord cu 90% din puncte - ProfiMedia

Este doar una dintre cele 670 de drone și peste 30 de rachete Iskander și Kinjal care au fost lansate de Rusia asupra Ucrainei. Bateriile antiaeriene au tras la foc continuu și au reușit să doboare mare parte din aparatele de zbor fără pilot. 21 de zone au fost vizate de atacul rușilor. În Kiev, o dronă a spulberat un bloc de 5 etaje. Bilanțul este tragic: 3 oameni au murit, printre care se află și o fetiță de doar 4 ani.

"Eram în apartament și am auzit drona cum zbura. Era foarte aproape. Mi-am dat seama imediat despre ce e vorba și am văzut o lumină puternică. Am crezut că a zburat direct în apartamentul nostru. Fetița mea a fost aruncată pe hol de unda de șoc" a spus un martor.

Explozii au fost și în apropierea graniței cu Polonia. Varșovia a pus în stare de alertă sistemele de apărare antiaeriană și a ridicat aeronavele militare. Tensiune a fost și la granița noastră. Două drone rusești au lovit porturile Chilia și Reni, aflate la doar doi kilometri de România. Localnicii din Tulcea și Galați au fost îndrumați să se adăpostească.

Alertă în Tulcea, după ce două drone ruseşti au lovit porturile Chilia și Reni

"La ora 01:25, populația din nordul județului Tulcea și sud-estul județului Galați a fost avertizată prin Ro-Alert. Radarele au detectat un alt grup de drone deplasându-se în direcția portului Reni, raportându-se, la scurt timp, explozii pe teritoriul Ucrainei" a spus purtătorul de cuvânt al MApN, Daniel Nistor.

În ciuda atacului, președintele Statelor Unite își dorește să încheie conflictul până la Crăciun.

"Discuțiile continuă și, după cum știți, există o ură profundă între cei doi lideri, președintele Putin și președintele Zelenski. Sper să reușim să rezolvăm problema" a spus președintele SUA, Donald Trump.

Kievul a lăsat de înțeles că un acord pentru încheierea luptelor este aproape. Planul de pace în 20 de puncte include garanții de securitate între Ucraina, Uniunea Europeană și Statele Unite.

Zelenski, de acord cu 90% din planul de pace

"Am revăzut proiectele și, sincer, aproape 90 la sută din anexele care ne interesează, ce poate obține Ucraina și armata sa după semnarea acestor garanții și cât de puternici putem fi, sunt incluse. În ansamblu, sunt destul de solide" a spus președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Până la semnarea acordurilor finale, președintele Franței, Emmanuel Macron, a vizitat trupele staționate în Emiratele Arabe Unite. Liderul de la Elysee a îmbrăcat un tricou alb și a participat la o ședință de fitness sub îndrumarea unui influencer de culturism.

Și vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, favoritul republicanilor pentru alegerile prezidențiale din 2028, a fost pus la încercare. Fost membru al trupelor speciale în urmă cu 20 de ani, oficialul a participat la un antrenament de 90 de minute alături de Navy Seals.

