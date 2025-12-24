Staţiunile de pe Valea Prahovei, unde altă dată locurile pentru Crăciun se rezervau din vară, acum sunt pustii. Şi asta în condiţiile în care preţurile sunt mult mai mici. Explicaţia celor care au afaceri în zonă? Reducerea voucherelor de vacanţă a lăsat hotelurile goale.

Camerele goale i-au făcut pe administratori să mai scadă preţurile, dar nici aşa turiştii nu s-au înghesuit. Sorin Ciobotaru are o pierdere istorică.

Sorin Ciobotaru, patron pensiune: De Crăciun o singură cameră de închiriat, adică singuri.

Reporter: O singură cameră?

Sorin Ciobotaru: O singură cameră, da. Din 10 camere duble.

Reporter: Cum eraţi anul trecut, pe vremea asta?

Sorin Ciobotaru: Era full! Cu o lună înainte nu aveam locuri libere.

8 din 10 români au preferat să rămână acasă de Crăciun

Potrivit unui studiu Avangarde, 8 din 10 oameni au preferat să rămână acasă anul acesta de Crăciun.

"Vânzările au scăzut datorită faptului că nu se mai folosesc vouchere. Voucherele au dispărut, în acest an au scăzut cu 60%, anul viitor nu vor mai fi şi această tendinţă va continua. [...] Probabil că undeva, pe intern, va scădea (n.r. numărul de turişti) între 10% şi 15%. Mă refer la balneo, munte şi litoral" a spus preşedintele ANAT Alin Burcea.

Lipsa zăpezii a încurcat planurile oamenilor

Anul trecut, în ajun, românii sărbătoreau pe pârtie, în clăpari. Zăpada mult mai puţină de anul acesta ar fi un motiv în plus pentru care turiştii au fost descurajaţi să mai vină la munte.

"Sărbătorile de Crăciun umpleau până la refuz staţiunile de pe Valea Prahovei până anul trecut. Sinaia, Azuga, Predeal. Puzderie de oameni. Acum... nici nu zici că e Crăciunul. Sinaia pare o staţiune fantomă. Multe pensiuni goale, iar acolo unde totuşi au venit turişti, gradul de ocupare, în cel mai bun caz, este la jumătate faţă de iarna trecută" a spus reporterul Observator Cristi Popovici.

"A început sezonul la sfârşitul lui noiembrie, sezonul de schi, şi-a anulat lumea mult din cazări pentru că nu se schiază" a explicat o angajată.

Reporter: Cum ţi se pare staţiunea anul acesta?

Tânăr: Pentru moment destul de pustie, nu atât de mulţi oameni pe cât ne aşteptam.

Preţurile au scăzut dramatic în staţiuni

În staţiunea Sinaia, platformele de rezervări online ne dau preţuri pentru toate buzunarele pentru noaptea de Crăciun. O cameră dublă la vilă nu costă mai mult de 250 de lei, iar la un hotel de 4 stele 500 de lei.

Eugen Strafalogea, patron pensiune: Primul an de când funcţionăm, de 20 de ani, când nu avem nimic. Preţurile sunt, cred, acceptabile.

Reporter: Sunteţi resemnat anul acesta, parcă suntem pe vremea pandemiei.

Eugen Strafalogea: A fost mai bine în pandemie.

Nici de Revelion, oamenii nu-şi mai fac planuri mari. 6 din 10 români spun că stau acasă. Doar 11% petrec noaptea dintre ani la hotel sau pensiune.

Cristi Popovici Like Nu poți să fii jurnalist dacă nu iubești adrenalina, provocările și, mai ales, oamenii. Este una dintre cele mai palpitante meserii din lume. ➜

