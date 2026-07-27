Ca și cum scumpirile de la pompă nu ar fi fost suficiente, ne ameninţă un nou val de creşteri de preţuri. Comercianții spun că nu mai pot absorbi costurile tot mai mari ale transportului, iar factura lor o decontăm tot noi. Primele vizate sunt alimentele, pentru care am putea plăti, într-o primă fază, cu până la 5% mai mult.

Creşterile de pe piaţa carburanţilor pun presiune pe întreaga economie. Motorina mai scumpă are efect de domino pe lanţurile de retail.

Transportul poate ajunge să reprezinte între 3 şi 10% din costul total al unui produs, în funcţie de distanţa parcursă şi de tipul mărfii transportate. Aşa că orice scumpire de la pompă ajunge, ulterior, în preţul de la raft.

"Aproape la fiecare livrare observăm o creştere a preţurilor. Până acum am făcut eforturi şi n-am crescut niciun preţ, dar nu ştiu cât vom reuşi să absorbim această explozie a costurilor de transport. Mă aştept la o creştere cu 10% a preţurilor", a explicat Gabriel Sandu, proprietar magazin.

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Comercianţii mici şi mijlocii estimează scumpiri de 5% la fructe şi legume, dar şi la produse congelate. Preţurile pentru pâine, lapte şi carne de porc ar putea creşte şi ele cu 3-4%, iar cele pentru băuturi cu 2-3 procente. Totul depinde însă de cât va dura această criză.

"O să avem o creştere a costurilor logistice şi a costurilor de transport, lucru care va ridica preţurile cu 1-2 procente. Va exista o creştere a costului ambalajelor. Mai avem un impact dat de materia primă, pe care n-o să-l vedem acum, ci probabil după ce se recoltează campania de toamnă", a declarat Feliciu Paraschiv de la Asociaţia Naţionlă a Comercianţilor Mici şi Mijlocii din România.

"Totul se mişcă pe roţi. De la inputuri, furaje, materie primă, toate vin cu camionul, cu maşina. Şi produsele pleacă spre depozite şi magazine tot cu maşina. În industria lactatelor, presiunea e şi mai mare. Vorbim de produse perisabile, care trebuie transportate şi depozitate în regim frigorific. Asta înseamnă costuri logistice mai ridicate", a spus Iulian Donici, PR manager al unei firme de lactate.

"Din cauza unei crize, totul e foarte exagerat. Profită, din cauza unei crize", e de părere un cumpărător.

Şi am mai putea vedea un alt efect al preţurilor mari de la pompă.

"Avem un furnizor care ne-a anunţat că, în loc de 3 livrări pe săptămână, va face doar 2 livrări pe săptămână, ceea ce înseamnă că marfa va fi mai puţin proaspătă la raft", a mai spus Gabriel Sandu, proprietar magazin.

Şi industria de curierat e puternic afectată.

"Avem aplicat pe tariful expedierilor noastre un index variabil de combustibil care oscilează în funcţie de preţul carburantului la pompă. Pe luna iulie, indexul e de 13,5% pentru transportul rutier. La valoarea transportului se adaugă 13,5%, indexul de combustibil", a explicat Adriana Manu, director de comunicare al unei companii de curierat.

La o companie de curierat, preţurile au crescut, in medie cu 4% - ca urmare a majorarii pretului combustibilului la pompa.

"E posibil să avem o creştere a inflaţiei de 0,5, poate 1-1,5%, cauzate de acest cost. E greu de estimat unde se opresc lucrurile", a declarat Feliciu Paraschiv.

Inflaţia rămâne de două cifre în România. E peste 10%, cea mai mare din Europa.