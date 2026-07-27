Avertisment pentru părinţii care merg cu copiii la mare. După şapte intervenţii cu emoţii pe plajă, poliţiştii recomandă ca cei mici să înveţe numărul de telefon al părintelui. Altfel, să poarte mereu o brăţară de identificare. În furnicarul de oameni, e foarte uşor ca un copil să se rătăcească. Problema este că mulţi dintre ei nu ştiu ce au de făcut în astfel de situaţii.

O clipă de neatenţie din partea părinţilor e suficientă ca cei mici să se rătăcească printre miile de turişti. De la începutul sezonului, poliţiştii au avut şapte astfel de intervenţii.

Două reguli sunt esenţiale în astfel de situaţii. Copilul trebuie să ştie pe de rost un număr de telefon şi numele complet al unui părinte. Altfel, o brăţară cu datele de contact poate fi de folos.

Fetiţă: Mă uit în stânga, dreapta și stau într-un loc.

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Reporter: Așa te-au învățat domnii polițiști?

Fetiţă: Da.

Reporter: Ai știut numărul de telefon al părinților?

Fetiţă: Nu.

"Acum 3 zile am avut un copil care a ajuns la două foișoare distanță de mama lui, era foarte frig și copilul chiar tremura, i-am oferit geaca mea, l-am luat în brațe și l-am dus la mama lui", a povestit Alexandru Leu, salvamar.

La rândul lor, și părinții au o lecție de învățat.

"Recomandăm părinților să supravegheze permanent copiii, în special în zonele aglomerate, să stabilească un punct de reper cu aceștia, în cazul în care se rătăcesc să revină la acel punct stabilit, să folosească o brățară de identificare și să cunoască numele complet și să cunoască un număr de telefon", a explicat Nadia Ilaș, purtător de cuvânt IPJ Constanţa.

Mamă: Ne-am luat puncte de reper și stăm cât mai aproape de plajă.

Reporter: I-ați învățat numărul de telefon?

Mamă: Da, cel mare îl știe, cel mic stă mai aproape de mine.

"Stau numai în preajma lui, nu-l las nesupravegheat că ne este frică, am văzut atâtea cazuri care se întâmplă și nu riscăm", a spus o mamă.

În anii trecuți, pe plaja din Mamaia se auzeau muzica de la Radio Vacanța și anunțurile despre copiii rătăciți. Acum, fiecare sector de plajă are propriul sistem de sonorizare și propria muzică, iar astfel de mesaje nu mai sunt difuzate.

Anul trecut, 33 de copii s-au rătăcit pe litoral. În cele mai multe cazuri, poliţiştii i-au găsit tot pe plajă, în apropierea locului de unde dispăruseră.