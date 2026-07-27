Începe numărătoarea inversă a termenelor pentru cele mai aşteptate proiecte de infrastructură: Autostrada Zero şi Autostrada Moldovei. Dacă pe tot inelul A0 sunt şanse să circulăm de la finalul acestui an, spre Moldova, mai exact până la Paşcani, vom ajunge pe autostradă abia la finalul anului viitor. Între timp, avem loturi de drum finalizate, dar pe care tot nu putem circula. Lipsesc nodurile de legătură.

Pe semi-inelul de nord al Autostrăzii Zero se circulă doar între Corbeanca şi Afumaţi. Pe lotul 1, între Joiţa şi Corbeanca, stadiul lucrărilor este de 68%. Conform termenului, porţiunea va fi gata în aprilie anul viitor. Lotul 3, dintre Afumaţi şi Pantelimon, construit de o firmă chineză, a ajuns intr un final la un stadiu de peste 90%. Întârzierile împiedică deschiderea porţiunii ce face legătura cu Autostrada Soarelui.

Suntem pe lotul 4 al secţiunii de nord, între Pantelimon şi Glina, un lot finalizat în proporţie de 99%. Chiar dacă lucrarea ar fi recepţionată astăzi, şoferii n-ar putea circula pe aici, pentru că nu există bretele de descărcare. Abia când va fi gata şi lotul chinezilor, dintre Afumaţi şi Pantelimon, şoferii vor putea circula din Pipera până la mare doar pe autostradă.

De altfel, pe trononul Afumaţi -Pantelimon, mobilizarea e încă slabă.

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"Evident vor fi sancţiuni, pentru că s-a întârziat. Acest lot ar fi trebuit să fie gata cel mai târziu la începutul anului acestuia", a spus Alin Şerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR.

O mobilizare mai bună se aşteaptă şi de la constructorul italian, responsabil cu o parte dintre lucrările de pe lotul 1, cel dintre Joiţa şi Corbeanca, astfel încât şoferii să poată circula până la final de an pe întreaga Autostradă Zero.

"Încă tragem speranţa că anul acesta se va termina tot semiinelul nordic al A0. Dacă nu se va putea- constructorul italian, Pizzarotti nu va avea ritmul necesar pentru a finaliza şi sectorul lui vom circula pe 90% din inelul nordic. Urmând ca în primăvara anului viitor să finalizeze şi cealaltă bucăţică de 10 kilometri", a mai spus Alin Şerbănescu.

Şoferii aşteaptă veşti şi despre Autostrada Moldovei. La patru ani de la startul lucrărilor se circulă pe 196 de kilometri de la Ploieşti la Adjud. Cu ajutorul imaginilor de arhivă şi al inteligenţei artificiale, autorităţile au redat evoluţia lucrărilor pe tronsonul următor.

"Până la sfârşitul lui august se va finaliza de la Adjud până la Bacău şi dincolo de Bacău - pentru că se va face joncţiunea cu varianta ocolitoare Bacău care are profil de autostradă, iar până la sfârşitul anului în mod sigur se va finaliza A7 până la Mirceşti. Rămâne cu semnul întrebării dacă de la Mirceşti la Paşcani se termină tot anul acesta sau ne ducem la începutul anului viitor", a explicat Alin Şerbănescu.

"Pe A7 am pierdut bani. Ar fi putut să fie traşi din PNRR, iar pe programul Transport am fi pus alte proiecte. De la Adjud la Răcăciuni sunt vreo 25 de kilometri, sunt gata. O altă autostradă-muzeu, traficul ar putea să scape de două localităţi şi de jumătate din Răcăciuni", a declarat Ionuţ Ciurea de la Asociaţia Pro Infrastructură.

"Teoretic ar suna bine, practic este imposibil. Descărcarea acestui scurt lot s-ar face într-un drum comunal", susţine Alin Şerbănescu.

România ar putea încheia anul cu o reţea de 1.660 de kilometri de drumuri de mare viteză.