55.000 de militari ucraineni au murit pe câmpul de luptă în cel mai grav conflict armat de pe continentul european de la cel de-Al Doilea Război Mondial, anunță Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a adăugat că "există și un număr mare de persoane pe care Ucraina le consideră dispărute".

55.000 de militari ucraineni au murit pe front, de la începutul războiului, anunță Zelenski - Facebook

Rusia ar trebui să sacrifice încă 800.000 de soldaţi pe parcursul a doi ani pentru a cuceri militar estul Ucrainei pe care doreşte să îl anexeze, a afirmat miercuri preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

"Pentru a cuceri estul Ucrainei i-ar costa încă 800.000 de cadavre", a declarat preşedintele ucrainean la postul de televiziune France 2. "Le va trebui cel puţin doi ani, cu un avans foarte lent. În opinia mea, nu vor rezista atât de mult", a estimat el, conform traducerii declaraţiilor sale la acest post de televiziune.

Zelenski: 55.000 de soldați ucraineni au murit pe câmpul de luptă

Articolul continuă după reclamă

În timp ce cel mai grav conflict armat de pe continentul european de la cel de-Al Doilea Război Mondial a făcut, în aproape patru ani, zeci, dacă nu sute, de mii de morţi de ambele părţi, iar milioane de ucraineni au căutat refugiu în străinătate, Volodimir Zelenski a asigurat că numărul oficial al morţilor este de 55.000 de militari ucraineni.

"În Ucraina, oficial, pe câmpul de luptă, numărul militarilor ucişi, fie de carieră, fie mobilizaţi, este de 55.000. Şi există un număr mare de persoane pe care Ucraina le consideră dispărute", a spus el.

O nouă rundă de negocieri în prezenţa americanilor s-a deschis la Abu Dhabi pentru a încerca să se pună capăt războiului. Dar, la scurt timp după deschiderea acesteia, Kremlinul a insistat din nou ca Ucraina să accepte cererile sale, în special retragerea ucraineană din regiunea estică Doneţk, întărind îndoielile cu privire la şansele de succes ale acestor eforturi diplomatice, care sunt în desfăşurare de luni de zile sub impulsul preşedintelui american Donald Trump.

"Putin se teme doar de Trump"

Rolul preşedintelui american este crucial, a repetat miercuri Volodimir Zelenski. "Putin se teme doar de Trump", a subliniat el. Donald Trump "ştie că are un mijloc de presiune prin economie, prin sancţiuni, prin armele pe care ni le-ar putea transfera dacă nu vrea să implice direct în armata americană. Prin intermediul armatei noastre, el poate menţine această presiune asupra lui Putin", a afirmat liderul de la Kiev.

"Preşedintele american vrea să pună capăt acestui război prin compromisuri. Am susţinut propunerile sale, dar nu poate exista niciun compromis în ceea ce priveşte problema propriei noastre suveranităţi", a insistat el.

Şeful statului ucrainean a avertizat că preşedintele rus "nu se teme de europeni", exprimând în acelaşi timp recunoştinţa Ucrainei faţă de europenii care sprijină Kievul prin furnizarea de echipamente, ajutor economic şi sprijin diplomatic.

"Pentru că europenii trăiesc într-o lume minunată şi sigură, pe care au construit-o ei înşişi în mod echitabil, prin economia, munca lor", a remarcat el. "Este o lume complet diferită. În Europa, viaţa e cool, e plăcută (...), dar astăzi e foarte clar că, dacă Ucraina nu-l opreşte pe Putin, el va invada Europa', a afirmat el.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi planificat deja concediul de vară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰