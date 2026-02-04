Antena Meniu Search
Oficialii ruși pun la îndoială afirmația lui Trump că India va înceta importurile de petrol din Rusia

Kremlinul a declarat miercuri că nu a primit nicio confirmare oficială din partea Indiei privind încetarea achizițiilor de petrol din Rusia, punând la îndoială astfel afirmațiile făcute de președintele american Donald Trump după anunțul unui acord comercial între SUA și India, relatează Reuters.  

Ruşii pun la îndoială afirmația lui Trump că India va înceta importurile de petrol din Rusia - Sursa: Profimedia

Săptămâna trecută, Donald Trump a anunțat că Statele Unite și India au încheiat un acord comercial, precizând că New Delhi s-ar fi angajat să oprească achizițiile de petrol rusesc și să cumpere în schimb mai multe produse petroliere din SUA  și eventual din Venezuela,  ca parte a unui pachet ce include reducerea tarifelor pentru exporturile indiene către piața americană. 

Oficialii ruși, inclusiv purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, au respins această relatare ca fiind neconfirmată. Peskov a declarat că toată lumea știe că Rusia nu este singurul furnizor de petrol și produse petroliere al Indiei.

"India a importat mereu aceste produse și din alte țări. De aceea noi nu vedem nimic nou aici", a adăugat oficialul rus Dmitri Peskov. El afirmase anterior că Rusia nu a primit din partea Indiei nicio informare despre o suspendare a importurilor de petrol rusesc.  

Peskov a menționat că India își procură petrol din mai multe țări și că intenția de a diversifica sursele nu este ceva nou sau neașteptat, ci o practică de lungă durată.

Și Ministerul rus de Externe a transmis, tot miercuri, că nu are niciun motiv să creadă că India și-ar fi reconsiderat abordarea față de importurile de petrol din Rusia în urma acordului comercial cu SUA. 

