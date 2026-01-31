Ucraina s-a confruntat, sâmbătă, cu o avarie majoră a sistemului energetic, care a dus la pene de curent "în cascadă" în numeroase regiuni ale țării, inclusiv în Kiev. Inclusiv Republica Moldova a fost afectată. Ulterior, alimentarea a fost restabilită în trei regiuni ucrainene și la Chișinău.

Pene de curent în cascadă în Ucraina şi R. Moldova. În Kiev, blackout-ul a pus la pământ toată infrastructura - Profimedia Images

Ministrul Energiei, Denys Șmîhal, a declarat că rețeaua electrică a fost afectată după probleme apărute pe liniile de transport de energie dintre România și Republica Moldova, dar și între vestul și centrul Ucrainei, scrie Kyiv Independent. Din acest motiv, centralele nucleare funcționează temporar la capacitate redusă.

Operatorul național Ukrenergo a anunțat întreruperi de urgență ale curentului în Kiev și în regiunile Cerkasî, Cernăuți, Jîtomîr și Harkov, iar pene de curent au fost raportate și în Odesa și Dnipropetrovsk. Autoritățile spun că lipsa de energie rămâne foarte mare.

Kievul, paralizat după întreruperile de curent

Articolul continuă după reclamă

În capitală, locuitorii au rămas fără curent, apă și încălzire, în plină perioadă de ger. Metroul din Kiev a fost oprit temporar, iar pasagerii au fost evacuați din tuneluri după câteva ore. Rețeaua de telefonie mobilă a funcționat cu dificultate, iar multe afaceri au fost nevoite să se închidă sau să folosească generatoare.

Metroul din Kiev este o arteră de transport vitală pentru capitala ucraineană şi îşi întrerupe rareori operaţiunile, chiar şi în timpul bombardamentelor intense ruseşti. Aproximativ 800.000 de pasageri utilizează zilnic metroul, potrivit datelor publicate anul trecut. Locuitorii Kievului utilizează în special cele 52 de staţii ale sale ca adăposturi antiaeriene în timpul atacurilor ruseşti.

În jurul orei locale 14:00, autoritățile au anunțat că energia a fost restabilită pentru spitale, transport și alte servicii esențiale, iar ulterior curentul a început să revină treptat și în locuințe. Metroul din Kiev și-a reluat circulația, iar o parte dintre locuitori au raportat revenirea electricității.

Probleme și în Republica Moldova

Și Republica Moldova a fost afectată de incident. Autoritățile de la Chișinău au anunțat pene de curent în capitală și oprirea temporară a transportului electric. De asemenea, frontiera dintre Ucraina și Moldova a fost închisă temporar din cauza unor probleme tehnice la sistemele vamale moldovenești.

Specialiștii spun că avaria a pornit din zona de legătură energetică dintre România și Moldova, iar distrugerile provocate anterior de atacurile rusești asupra infrastructurii ucrainene au agravat situația. Președintele Volodimir Zelenski a declarat că au fost luate toate măsurile necesare pentru stabilizarea rapidă a rețelei electrice.

Regia Transport Electric Chişinău (RTEC) anunţă că circulaţia troleibuzelor în municipiul Chişinău a fost parţial reluată. Pe rutele de troleibuz nr. 10, 12 şi 22 au fost introduse câte două autobuze pe fiecare traseu, pentru a asigura transportarea călătorilor în contextul lipsei energiei electrice în oraş. Se tractează troleibuze de pe strada Alba-Iulia spre Ion Creangă pentru a asigura circulaţia pe tronsonul din strada Ion Creangă - Universitatea de Medicină.

În zona de sud a Republicii Moldova toate liniile electrice de 110 kV au fost reconectate, staţiile electrice de 110 kV şi fiderele de 10 kV sunt integral realimentate, a precizat ministrul energiei.De asemenea, la Chişinău parţial a fost reluată alimentarea consumatorilor, iar în zona de nord şi de nord-vest a R. Moldova, toate liniile electrice de 110 kV au fost realimentate, iar fiderele de 10 kV care alimentează infrastructurile critice sunt sub tensiune, procesul de reconectare a consumatorilor finali fiind realizat progresiv, potrivit acestuia.

"În prezent, toate echipele de dispecerat ale "Moldelectrica", inclusiv dispeceratul naţional activează în regim continuu şi se află în legătură directă cu operatorii de transport din regiune şi cu operatorii de distribuţie în vederea continuării procesului de realimentare completă a consumatorilor finali. Reconectarea energiei electrice se realizează treptat şi controlat cu respectarea parametrilor de funcţionare ai sistemului pentru a preveni apariţia unor dezechilibre suplimentare şi pentru a menţine stabilitatea sistemului electroenergetic naţional", a afirmat el.

În acest context, ministrul moldovean al energiei a făcut apel către cetăţeni să consume cu responsabilitate energia electrică şi să evite consumul excesiv în perioada imediat următoare şi să utilizeze raţional echipamentele electrice, astfel încât procesul de realimentare să poată fi finalizat în condiţii de siguranţă şi stabilitate.

Citând Ministerul moldovean al Sănătăţii, Radio Moldova transmite că şase spitale au fost reconectate la reţeaua electrică, iar celelalte instituţii continuă să funcţioneze pe generatoare. "În regim de alimentare din surse de rezervă, energia electrică este utilizată prioritar pentru spaţiile şi serviciile critice (UPU, ATI, blocuri operatorii, echipamente vitale). Consumul pentru activităţi neesenţiale este limitat, pentru a asigura continuitatea actului medical până la restabilirea completă a alimentării. Situaţia este monitorizată permanent şi vom reveni cu actualizări", a menţionat Ministerul Sănătăţii pe Facebook.

Totodată, şi Serviciul Vamal al Republicii Moldova a informat că, la această oră, alimentarea cu energie electrică a fost restabilită în toate posturile vamale de frontieră. Potrivit instituţiei, lucrările pentru eliminarea defecţiunilor tehnice continuă, motiv pentru care procedurile vamale sunt în continuare realizate temporar în regim manual, pentru a asigura fluidizarea traficului transfrontalier.

Pana de curent a provocat o serie de probleme la Chişinău. Mai multe magazine, benzinării şi localuri au fost nevoite să-şi suspende activitatea în lipsa curentului, iar benzinăriile nu au mai putut alimenta autovehiculele cu carburanţi.

Accidente la Chişinău din cauza penelor de curent

Pe străzile Chişinăului au avut loc mai multe accidente, semafoarele nemaifuncţionând. Premierul moldovean Alexandru Munteanu a anunţat că mai multe localităţi afectate au fost deja reconectate la energia electrică, iar echipele Moldelectrica depun eforturi pentru remedierea situaţiei.

"Echipele Moldelectrica intervin în regim continuu pentru remedierea situaţiei. În mai multe localităţi, alimentarea cu energie electrică a fost deja restabilită, iar lucrările continuă până la revenirea completă la parametri normali. Toate instituţiile medico-sanitare funcţionează în regim de siguranţă - spitalele sunt conectate la generatoare electrice", a afirmat premierul, citat de postul de radio menţionat.

"Ştiu că mulţi s-au alarmat şi e firesc să ne simţim aşa când ne lipsesc cele mai necesare lucruri - lumină, căldură, comunicare limitată. Vă îndemn să rămânem solidari, să avem grijă de cei mai vulnerabili şi să avem încredere că instituţiile lucrează pentru soluţionarea rapidă a problemei", a transmis prim-ministrul Alexandru Munteanu într-o postare pe Facebook.

Rusia a ţintit infrastructura energetică a Ucrainei încă de la începutul invaziei sale acum aproape patru ani, dar Kievul afirmă că această iarnă a fost cea mai grea de până acum, atacurile lăsând milioane de oameni fără electricitate şi căldură în condiţii de ger.

Kremlinul a anunţat vineri că preşedintele rus Vladimir Putin a acceptat să înceteze atacurile asupra Kievului timp de o săptămână, până duminică, în urma unei solicitări din partea omologului său american Donald Trump.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca legea să fie mai aspră pentru minorii sub 13 ani care comit infracţiuni? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰