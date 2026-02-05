Zelenski speră să pună capăt războiului în 2027, pe cale diplomatică. Ce "concesie uriaşă" e dispus să facă

Volodimir Zelenski speră ca în 2027, cel târziu, războiul să se încheie. Preşedintele ucrainean şi-ar dori ca finalul confruntării cu Rusia să fie obţinut pe cale diplomatică, dar a trasat şi o "linie roşie" pe care nu este dispus s-o încalce.

- Zelenski speră să pună capăt războiului în 2027, pe cale diplomatică. Ce "concesie urială" e dispus să facă - Profimedia

Zelenski spune că încheierea războiului reprezintă o prioritate pentru el şi pentru admnistraţia sa. "Sper cu adevărat (n.red. că într-un an va fi pace în Ucraina). Vom face tot ce putem în acest sens, aceasta e prioritatea noastră. A mea şi a echipei mele. Echipa mea negociază chiar în aceste momente. Prioritatea noastră numărul 1 e să punem capăt acestui război", a declarat Zelenski, conform Pravda.

Cedarea Donbasului, "o linie roşie"

Preşedintele ucrainean a mai precizat că Rusia continuă să atace civilii din Ucraina şi foloseşte frigul ca pe o armă în contextul în care atacă infrastructura energetică în plină iarnă. Zelenski a ţinut să sublinieze că o încetare a conflictului pe cale diplomatică nu înseamnă automat că Ucraina va capitula sau va accepta ultimatumurile Rusiei. Cedarea întregului Donbas este "o linie roşie" pe care Ucraina n-o va accepta, a afirmat Zelenski.

Articolul continuă după reclamă

Volodimir Zelenski a mai spus şi că îngheţarea liniei frontului pe poziţiile actuale ar fi "o concesie uriaşă" pe care Ucraina ar face-o Rusiei, dar este pregătit să negocieze un asemenea scenariu pentru a păstra independenţa ţării.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi planificat deja concediul de vară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰