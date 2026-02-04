Donald Trump îi ia apărarea lui Vladimir Putin... fix după cel mai puternic bombardament al Rusiei asupra Ucrainei din această iarnă. Liderul de la Casa Albă spune că Putin și-a ținut cuvântul în ceea ce privește armistițiul energetic și a atacat abia după expirarea înțelegerii. Raidul rusesc a lăsat sute de mii de oameni în ger năpraznic. Și dacă tot vorbim despre înțelegeri cu dată de expirare, mâine se termină și cel mai important tratat nuclear al planetei, iar specialiștii se tem că, după 15 ani de liniște, asta va declanșa o nouă cursă de înarmare. La Abu Dhabi, Rusia și Ucraina au purtat noi negocieri directe pentru un acord de pace.

71 de rachete balistice și 450 de drone au semănat pagube uriașe în infrastructura ucraineană. Volodimir Zelenski a acuzat Moscova că a încălcat armistițiul anunțat de Donald Trump joia trecută și că a folosit încetarea focului pentru a pregăti un atac major. De la Casa Albă, Trump îl contrazice.

Donald Trump: Și-a ținut cuvântul în această privință. O săptămână înseamnă mult. Acceptăm orice (armistițiu – n.r.) pentru că este extrem de frig acolo. Dar ne-am înțeles să dureze de duminică până duminică.

Reporter: Sunteți dezamăgit că nu a durat mai mult?

Articolul continuă după reclamă

Donald Trump: Mi-aș fi dorit să facă asta. Vreau ca el să pună capăt războiului.

Peste 1.000 de blocuri din Kiev, fără curent şi căldură la -20 de grade

În urma bombardamentului, peste o mie de blocuri din Kiev au rămas fără curent și căldură, într-o perioadă în care temperaturile au coborât și la minus 20 de grade. În casele oamenilor, termometrele abia dacă ating 10–12 grade. Mulți ucraineni dorm în corturi în stațiile de metrou pentru a supraviețui, iar scenele l-au șocat pe șeful NATO.

"Un atac fără folos din punct de vedere militar. Singurul scop este să provoace haos și teamă în rândul cetățenilor obișnuiți care trăiesc în Ucraina și să distrugă infrastructura civilă", a spus secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Tonul împăciuitor al lui Donald Trump vine în condițiile în care mâine expiră singurul acord nuclear rămas în picioare între Statele Unite și Rusia. Noul START, semnat în 2010 de foștii președinți Barack Obama și Dmitri Medvedev, limita drastic numărul de focoase nucleare și bombardiere pe care cele două superputeri pot să le dețină.

Arsenale nucleare mondiale:

SUA – 5.177 (1.770 în dotarea armatei)

Rusia – 5.459 (1.718 în dotarea armatei)

China – 572 (24 în dotarea armatei)

Rusia deține cel mai mare arsenal nuclear din lume și a propus în septembrie prelungirea cu încă un an a înțelegerii. Trump vrea însă un acord nou, la care să ia parte și China, și nu a răspuns până acum ofertei de la Moscova.

"Acest lucru ar deschide posibilitatea unei curse a înarmării periculoase și nelimitate în trei, nu doar între SUA și Rusia, ci și cu implicarea Chinei", a spus analistul militar Daryl Kimball.

"Situația actuală ne obligă să facem tot posibilul pentru a preveni o nouă cursă a înarmărilor care amenință și mai mult pacea dintre națiuni", a spus Papa Leon.

Discuţiile de la Abu Dhabi continuă şi joi

În paralel, Statele Unite încearcă să intermedieze pacea în Ucraina. Trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele președintelui american au încercat să găsească soluții la ultimele probleme care stau în calea păcii, cine va controla centrala nucleară de la Zaporojie și Donbasul revendicat de Rusia.

"Ușile către o soluționare pașnică sunt deschise. Rusia rămâne deschisă. […] Până când regimul de la Kiev va lua deciziile relevante, operațiunea militară specială continuă", a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Discuțiile de la Abu Dhabi vor continua și joi.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reparaţi sau înlocuiţi electrocasnicele care se strică? Repar Înlocuiesc

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰