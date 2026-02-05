Cel mai important diplomat al lui Macron a fost trimis la Kremlin pentru a discuta despre Ucraina - Reuters

Cel mai înalt diplomat al președintelui francez a făcut marţi o vizită la Moscova, pentru discuţii cu oficiali ruşi, pe tema Ucrainei, potrivit unor surse citate de Reuters.

Prima sursă a precizat că Emmanuel Bonne, care conduce celula diplomatică prezidenţială a Franţei din 2019, a avut întâlniri la Kremlin, cu scopul de a discuta subiectele cele mai importante, începând cu Ucraina.

Preşedinţia franceză nu a confirmat, nici nu a negat informaţiile, comunicând că "aşa cum a spus preşedintele, (...), discuţiile există la nivel tehnic, cu transparenţă completă şi în consultare cu Volodimir Zelenski şi cu principalii colegi europeni".

Macron afirmase în decembrie anul trecut că europenii trebuie să redeschidă dialogul direct cu preşedintele rus Vladimir Putin dacă eforturile conduse de SUA pentru medierea unui acord de pace în Ucraina nu dau rezultate.

Joi, la Abu Dhabi continuă negocierile de pace între ruși și ucraineni, negocieri mediate de SUA după o primă rundă "productivă". Între timp, luptele din cel mai mare conflict din Europa de după al Doilea Război Mondial continuă să facă ravagii, mai notează Reuters.

