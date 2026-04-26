Un bărbat a câştigat al patrulea cel mai mare premiu din istoria Loteriei, dar nu i-a spus nimic soţiei câteva zile. I-a dat vestea abia dupa ce i-au intrat banii în cont.

A câştigat 44 de milioane de euro la Loto 6/49, dar nu i-a spus nimic soţiei: "Nu poate fi adevărat"

Un bărbat din Germania a câştigat la Loto 6/49 nu mai puţin de 44 de milioane de euro, acesta fiind al patrulea cel mai mare câştig din istoria Loteriei nemţeşti. Omul spune că a fost uluit de veste şi nu a putut procesa prea rapid ce i s-a întâmplat.

Nu a spus nimănui despre câştigul său, nici măcar soţiei

Nu a spus nimănui despre câştigul său, nici măcar soţiei. După ce a verificat biletul de mai multe ori, pentru a fi sigur că nu e o greşeală şi el e cu adevărat câştigătorul, bărbatul a mers să-şi revendice premiul. I-a spus soţiei abia după câteva zile, după ce s-a văzut cu banii în cont.

"Joc acest bilet de câțiva ani. De fiecare dată când îl verific la casa de loterie, spun: 'Încă nu ai dat lovitura? Atunci continuă să joci'. Doar ultimul set de numere se potrivea. Când am văzut suma premiului, m-am gândit doar – Nu! Nu poate fi adevărat! Erau atât de multe numere, încât abia le puteam citi", a declarat bărbatul pentru presa germană.

Omul spune că are câteva idei despre ce ar putea face cu banii, dar nu vrea să ia decizii pripite, aşa că aşteaptă momentul oportun pentru a-şi pune planurile în aplicare. "Am câteva idei în minte, dar o să mă ocup de ele în timp util", a mai spus acesta.

