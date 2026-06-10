Programul Rabla pregăteşte schimbări importante, unele în premieră anul acesta. În primul rând, vestea bună este că sunt mai mulţi bani: bugetul total alocat a crescut cu 100 de milioane de lei, însă doar autoturismele produse în Uniunea Europeană vor putea fi cumpărate cu subvenţii de la stat.

Ordinul de ministru care reglementează Rabla 2026 are ca scop sustinerea productiei europene. În realitate, lupta cu invazia maşinilor asiatice, în special electricele chinezeşti foarte ieftine, este evidentă. Deşi modificarea putea afecta, în teorie, modelele Dacia produse în Asia, iar Dacia nu este singurul brand european care are fabrici pe alte continente, datele oferite arată că maşinile eligibile pot fi produse în UE, Spațiul Economic European sau în țări precum Regatul Unit, Elveția, Turcia sau Maroc care beneficiază de condiţii preferenţiale.

Ce valoare vor avea tichetele pentru electrice şi clasice

Criteriile de emisie şi tipul motorului sunt în continuare condiţii eliminatorii, dieselul este în continuare exclus în acest program. Tichetele Rabla vor avea aceleaşi valori ca în 2025. Persoanele fizice vor putea primi până la 18.500 lei pentru un vehicul electric şi 12.000 pentru unul clasic. Iar preţul maxim al unei maşini cumpărate cu ajutorul Rabla nu poate depăşi 70.000 de euro.

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După aprobarea cererii, cei care vor o maşină nouă vor avea la dispoziţie 60 de zile pentru a o cumpăra propriu-zis. Proiectul de ministru va sta în transparenţă decizională 10 zile.