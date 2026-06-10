Nicuşor Dan, mesaj de susținere pentru Eugen Tomac. A cerut partidelor să fie responsabile

Președintele Nicușor Dan a susținut o scurtă declarație de la Palatul Cotroceni în care a transmis un mesaj de susținere pentru premierul desemnat Eugen Tomac și le-a cerut partidelor să fie responsabile și să facă un compromis.

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Acum câteva zile am desemnat un premier care va cere votul Parlamentului. Fac apel la responsabilitatea partidelor politice faţă de acest moment. Pentru că interesul de partid este legitim, dar în tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul ţării. Am auzit diferite opinii, că am dat satisfacţie lui x faţă de y sau că nu am dat satisfacţie lui x faţă de y. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este să păstrez direcţia prooccidentală a româniei şi să previn o cădere economică bruscă care să afecteze fiecare familie din ţară asta.

Sunt îngrijorat că aceste lucruri sunt puse azi în discuţie. Am constatat că partidele nu mai discută întrele, nu mai au dialog.

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Şi atunci am ales o persoană, cea mai potrivită, aşa cum consider eu, pentru a discuta şi cu unii, şi cu alţii, pentru a-i aduce împreună să guverneze în România. În condiţiile în care niciun partid nu a venit cu soluţii alternative. De când sunt în politică văd politicieni care să calculeze alegeri viitori. În cazul de faţă alegerile din 2028

Vreau să spun că puţin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale şi prestaţiile noastre. Românii vor guvernare şi guvernarea înseamnă de fapt responsabilitate. Şi până în 2028 se vor întâmpla lucruri. Multe lucruri. Îi sfătuiesc pe români să-şi păstreze calmul şi speranţa şi asigur partenerii noştri că România îşi păstrează direcţia.

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