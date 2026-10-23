Tensiuni uriaşe în Franţa. Un om a fost ucis, iar alţi 4 au fost răniţi, după ce un bărbat de 39 de ani a deschis focul cu o armă automată. Atacul ar avea în spate motive rasiale. Suspectul a fost arestat, iar ancheta a fost preluată de parchetul antiterorist. De mai bine de două săptămâni, Franţa este marcată de proteste violente. Mâine, zeci de mii de oameni sunt aşteptaţi să iasă din nou în stradă. Şi nu doar în Hexagon sunt tensiuni sociale. În Serbia, peste 100.000 de oameni au ocupat centrul Belgradului.

Atacurile sângeroase au avut loc în oraşul Trappes, la vest de Paris. Suspectul, un cetăţean francez în vârstă de 39 de ani, a tras la întâmplare cu un pistol-mitralieră în direcţia a trei imobile aflate pe marginea unui drum naţional. "Un individ aflat într-un vehicul a tras cu o armă de război, se pare, sau, în orice caz, cu o armă automată, asupra a cinci persoane aflate în locuri diferite. În acest moment, avem o persoană decedată și alte patru persoane grav rănite", a declarat Laurent Nunez, ministrul de Interne francez.

Proteste în toată Europa

Victimele, printre care se numără şi o fetiţă de doar 12 ani rănită de 8 gloanţe, au origini nord-africane. Suspectul a fost arestat 10 minute mai târziu de brigăzile antitero. Avea asupra sa şi droguri de mare risc. Anchetatorii cred că atacul a fost motivat rasial. Vinerea sângeroasă vine înaintea unui weekend de foc. Mii de tineri se pregătesc pentru un nou val de proteste. În toată ţara au fost mobilizaţi peste 70.000 de poliţişti şi jandarmi. După ce preşedintele Macron a interzis toate protestele care nu sunt organizate de sindicate, liderul de la Elysee s-a întâlnit cu organizaţiile studenţeşti pentru a calma spiritele.

Articolul continuă după reclamă

Mâine, toate muzeele vor fi închise, iar meciul de fotbal dintre Paris Saint Germain şi Lyon a fost reprogramat luni, la cererea prefecturii. Sunt tensiuni şi în Serbia. 100.000 de oameni au manifestat la Belgrad. A fost ultimul miting electoral organizat înainte de alegerile parlamentare din acest weekend. Formaţiunea cunoscută drept "Lista Studenţilor" este principalul oponent politic al partidului lui Aleksandr Vucic, aflat la putere de 14 ani. Măsurile de austeritate i-au scos în stradă şi pe tinerii din Viena. 30.000 de oameni au protestat faţă de tăierile din educaţie. În Polonia, mii de femei au înfruntat ploaia torenţială şi au ieşit în stradă.

Protestul marchează 6 ani de când Polonia a interzis avortul. Chiar dacă parlamentul de Varşovia a anunţat săptămâma aceasta că va permite întreruperea de sarcină în cazul existenţei unor malformaţii fetale, preşedintele Karol Nawrocki a anunţat că va bloca iniţiativa.