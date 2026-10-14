A crezut că vorbește cu o fată pe Instagram, dar a căzut într-o capcană. Tânărul de 17 ani s-a sinucis în baie

Gavin Guffey avea 17 ani când a fost șantajat pe Instagram cu imagini intime. Un necunoscut l-a amenințat că va trimite fotografiile tuturor persoanelor din lista sa de contacte dacă nu primește bani. Copleșit de teamă și rușine, adolescentul și-a luat viața.

"Îți amintești ce i-ai spus ultima dată fiului tău?", este întrebarea la care Brandon încă încearcă să găsească un răspuns, la patru ani de la moartea acestuia. "Ultima noastră conversație mă bântuie constant. Cred că i-am spus: "Noapte bună. Te iubesc, iar el mi-a răspuns: Ne vedem dimineață". Sper din tot sufletul că asta i-am spus. Adevărul este că nu voi ști niciodată sigur", povestește bărbatul, scrie The Guardian.

Cum a început coșmarul

Totul s-a întâmplat în iulie 2022, într-o seară călduroasă, în Rock Hill, Carolina de Sud. Brandon Guffey era implicat în politică și tocmai câștigase alegerile primare republicane pentru un loc în Camera Reprezentanților a statului.

Articolul continuă după reclamă

În acea seară, se întorsese acasă aproape de miezul nopții, după un eveniment local. Soția sa, Melissa, dormea, la fel ca cei doi fii mai mici ai familiei. Gavin, în vârstă de 17 ani, era în camera lui, juca jocuri video și vorbea cu prietenii prin căști.

Era vacanța de vară, înainte de începerea facultății. Tânărul se pregătea să își urmeze visul de a deveni profesor de artă. "Gavin trăia cea mai frumoasă perioadă a vieții lui. Începuse să se simtă bine în pielea lui. Nu mai încerca să se integreze cu orice preț sau să le facă tuturor pe plac. Abia aștepta să înceapă facultatea", își amintește tatăl său.

În acea noapte, Gavin a primit pe Instagram o cerere de prietenie de la un cont cu numele BellaJanet28. Cei doi aveau prieteni comuni, iar adolescentul credea că vorbește cu o jucătoare de volei de la un colegiu din apropiere.

Conversația a început cu un joc de "adevăr sau provocare". În cele din urmă, Gavin a trimis fotografii intime. Persoana din spatele contului a început apoi să îl șantajeze și i-a cerut bani, amenințând că va trimite imaginile tuturor persoanelor din lista sa de contacte.

La aproximativ ora 1:30, Brandon și-a văzut fiul pe holul casei. Au schimbat câteva cuvinte, fără să știe că aceea avea să fie ultima lor întâlnire. La scurt timp, un zgomot puternic l-a făcut să fugă spre baie, unde l-a găsit pe Gavin grav rănit. Adolescentul își luase viața cu o armă de foc.

"De ce nu a putut să discute cu mine"

După moartea fiului său, Brandon a început să se întrebe dacă ar fi putut face ceva pentru a preveni tragedia. S-a gândit inclusiv la felul în care cariera sa politică și presiunea asupra familiei ar fi putut să îl afecteze pe Gavin.

Înainte de tragedie, adolescentul publicase pe Twitter, platformă cunoscută acum drept X, o fotografie în care apărea lângă mașina sport a baschetbalistului LaMelo Ball, cu pantalonii lăsați. Brandon îl certase și îi spusese că trebuie să fie atent la felul în care se comportă, pentru că poartă numele familiei.

Gavin își făcea griji pentru interacțiunile de pe internet. Văzuse prieteni care pierduseră burse universitare din cauza unor lucruri publicate pe rețelele sociale și știa că imaginile pot rămâne online ani întregi. Dar tatăl său s-a întrebat și dacă nu cumva Gavin se temea să îi vorbească despre problemele sale.

"M-am întrebat de ce nu a putut să vină la mine. Îi era atât de teamă să fie vulnerabil? A fost nevoie de o tragedie ca să-mi dau seama că am greșit în multe privințe toată viața", mărturisește Brandon.

Bărbatul spune că a crescut într-o familie în care băieții erau învățați să își ascundă emoțiile. Mama sa, care l-a crescut singură și a avut trei joburi pentru a se descurca, l-a învățat să fie puternic și să nu se plângă. "Băieții nu plâng. Înghiți în sec și mergi mai departe, orice s-ar întâmpla. Așa gândeam eu, așa gândește familia mea și așa gândește comunitatea din care fac parte", spune el.

După moartea lui Gavin, Brandon a înțeles cât de important este ca adolescenții să poată vorbi deschis despre problemele lor, fără teama că vor fi judecați.

Arma din casă, o altă sursă de regret

Brandon se învinovățește și pentru faptul că arma cu care fiul său și-a luat viața îi aparținea. O luase cu el într-o excursie cu cortul, pentru protecție, apoi o lăsase pe un raft înalt, cu intenția de a o pune într-un loc încuiat.

"Eram atât de concentrat să-mi protejez familia de pericolele din exterior, încât nu am realizat că pericolul putea veni chiar din interiorul casei. Instrumentul pe care îl aveam pentru a-mi proteja fiul a ajuns să fie cel cu care și-a luat viața", spune el.

Această realitate l-a determinat să înființeze organizația non-profit Less Than 3, care sprijină familiile afectate de șantajul sexual online și militează pentru siguranța copiilor.

În primele luni după moartea lui Gavin, Brandon spune că îi era aproape imposibil să treacă un sfert de oră fără să simtă că se prăbușește. Uneori, a băut atât de mult încât și-a pierdut cunoștința în fața casei.

Și-a înecat durerea în alcool

Un moment important a fost discuția cu celălalt fiu al său, Coen, care i-a spus cât de greu îi era să îl vadă în acea stare. "Încercam să-mi amorțesc durerea. Nu am renunțat complet la alcool, dar nu mai țin băutură în casă. Am învățat că emoția pe care o simt atunci când încep să beau nu dispare, ci devine și mai puternică", povestește el.

După moartea fiului său, Brandon a vrut să renunțe la politică și să-l găsească pe cel care îl șantajase pe Gavin. Contul BellaJanet28 a fost închis de Meta, compania care deține Instagram, în urma unei solicitări oficiale. Ulterior, însă, un cont cu aceeași fotografie de profil și aceeași listă de prieteni, BellaJanet30, a început să contacteze membrii familiei și să le ceară bani în schimbul imaginilor.

Printre cei vizați se numărau Brandon, soția sa, Coen și un văr de 14 ani al lui Gavin. "Ți-am spus că fiul tău m-a implorat să-i cruț viața?", a fost mesajul primit de tatăl îndurerat chiar în ziua în care fiul său ar fi împlinit 18 ani. Mesajul l-a umplut de furie. În cele din urmă, a decis să își continue activitatea politică, după ce soția sa i-a spus că este unul dintre puținii oameni care pot schimba lucrurile.

La doar un an de la moartea adolescentului, eforturile lui Brandon au dus la adoptarea în Carolina de Sud a unei legi care poartă numele fiului său. Legea transformă șantajul sexual online într-o infracțiune gravă și introduce obligativitatea educației despre acest fenomen în toate școlile din stat.

Suspectul a fost adus în SUA

Ancheta autorităților americane a durat mult timp. În cele din urmă, investigatorii au reușit să urmărească tranzacții financiare asociate contului și să identifice un suspect. În ianuarie 2025, Hassanbunhussein Abolore Lawal, suspectat că l-a șantajat pe Gavin, a fost extrădat din Nigeria în Statele Unite.

Bărbatul a pledat nevinovat la acuzațiile care includ exploatarea sexuală a unui minor soldată cu moartea, hărțuire cibernetică și constrângere.