A fost descoperit un nou soi de măr într-un pom vechi, dar nimeni nu știe cine l-a plantat: "E pentru piure"

Un soi de mere despre care nu se știa până acum a fost descoperit într-o grădină din Luton, Marea Britanie, după ce proprietarul a donat mai multe fructe în surplus, scrie BBC .

Pomul, despre care se crede că are între 70 și 90 de ani, a fost descoperit în 2023 și a crescut acolo timp de zeci de ani fără ca soiul să fie identificat. Anul trecut, fructele au fost analizate de National Institute of Agricultural Botany din Cambridge și comparate cu mii de soiuri cultivate în Marea Britanie și în alte țări europene.

Konni Deppe, fondatoarea Luton Orchards, spune că descoperirea este un avantaj frumos pentru istoria orașului. Luton are deja o poveste cunoscută legată de mere, după ce, în 1958, localnicul Alfred Hull a cultivat un soi care a primit ulterior numele Pam's Delight, după fiica sa, Pamela.

Pam's Delight este un soi de mere de masă, obținut în 1956. Noul soi descoperit în Luton are însă o particularitate: gustul se schimbă pe măsură ce fructul se coace. "Este excelent pentru piure. Gustul se schimbă foarte mult pe măsură ce se coace, de la acrișor la foarte plăcut, iar când este prea copt capătă o aromă ușor asemănătoare vinului", a explicat Deppe.

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Testele ADN indică faptul că părinții probabili ai noului soi sunt două varietăți de mere din secolul al XIX-lea: Newton Wonder și James Grieve. Newton Wonder ar fi apărut în jurul anului 1870, după ce un pom a fost găsit crescând în acoperișul de stuf al unui pub din King Newton, în Derbyshire. James Grieve este un soi scoțian care datează din 1893.

Actualul proprietar al pomului, care a preferat să rămână anonim, spune că este "bucuros să facă parte din această descoperire minunată". Totuși, misterul principal nu a fost încă rezolvat: nimeni nu știe cine a plantat pomul și de ce.