Ce au găsit muncitorii sub podelele Palatului Buckingham. Obiectele, uitate acolo de aproape 140 de ani

Un pachet de țigări, pantofi sau un bilet de acces la o seară de jocuri de cărți organizată de clubul social al Casei Regale în urmă cu aproape opt decenii se numără printre obiectele uitate și descoperite în timpul lucrărilor de restaurare aflate în desfășurare la Palatul Buckingham.

Printre obiectele de zi cu zi găsite sub structura clădirii se numără cupoane necompletate Littlewoods Football Pool din 1957, o pereche de bocanci negri uzați, cu ținte în talpă, și un pachet gol de țigări Silk Cut. Alături de acestea a fost descoperit și un fragment vechi de aproape 140 de ani cu programul teatrelor din West End, publicat în ziarul The Standard în 1889.

A fost recuperat, de asemenea, un program detaliat, redactat la mașină, care preciza orele și traseul pe care Regina Elisabeta a II-a trebuia să îl urmeze în timpul unei recepții diplomatice organizate în anul Jubileului de Argint, în 1977. Documentul arăta că monarhul urma să se deplaseze prin sală „în sensul acelor de ceasornic”.

Obiectele rătăcite, găsite sub podele și în spații ascunse din întreaga reședință regală în timpul lucrărilor de construcție, oferă o perspectivă rară asupra vieților personale ale celor care au muncit și au trăit în culisele palatului.

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Zeci de obiecte pierdute, găsite în palatul Buckingham în timpul renovărilor

După ce au rămas ascunse timp de zeci de ani și păstrate adânc în structura clădirii, obiectele au fost descoperite de muncitorii implicați în renovare. Palatul trece în prezent printr-un proiect de modernizare în valoare de 370 de milioane de lire sterline, întins pe durata unui deceniu, potrivit The Independent. Lucrările urmăresc refacerea instalației electrice, înlocuirea vechilor sisteme de alimentare cu apă și încălzire și restaurarea infrastructurii, pentru a proteja clădirea istorică de deteriorări pe termen lung.

Muncitorii au identificat și porțiuni de cabluri electrice acoperite cu cauciuc indian vulcanizat, cunoscut drept VIR, care reprezentau cel mai mare risc de incendiu pentru proprietate. Deoarece cauciucul se degradează în timp și devine casant, îndepărtarea acestor cabluri a devenit o prioritate imediată atunci când proiectul a început, în 2017, înaintea finalizării planificate pentru anul viitor.

Până acum au fost îndepărtați aproximativ doi kilometri de astfel de cabluri, o distanță echivalentă cu lungimea a 40 de bazine olimpice de înot. Micul bilet, cândva alb, pentru evenimentul Whist Drive, care costa 36 ron și era datat 14 aprilie 1949, din perioada domniei bunicului actualului rege, George al VI-lea, a fost găsit încastrat într-o bucată de moloz provenit din construcții.

Biletul pentru reuniunea socială a angajaților reședinței, în cadrul căreia aceștia jucau mai multe runde succesive ale clasicului joc de cărți, poartă inscripția: „Royal Household Social Club - Buckingham Palace: A Whist Drive to be held on”, urmată de data ștampilată și decolorată „14 APR 1949”.

Obiecte vechi chiar și de peste 100 de ani

În aprilie 1949, Regina Elisabeta a II-a era încă Prințesa Elisabeta și era căsătorită cu Prințul Philip de mai puțin de 18 luni. Copilul lor cel mare, actualul rege, pe atunci Prințul Charles, avea doar cinci luni. Au fost descoperite și pagini dintr-o ediție din 1966 a publicației Daily Express, în care era prezentată închisoarea de „maximă securitate” în care erau deținuți autorii celebrului jaf al trenului poștal.

Articolul includea fotografii din interiorul închisorii Durham și dezvăluia că „bărbații găsiți vinovați că au furat o avere din sacii poștali își petrec săptămâna cosindu-i pentru nouă șilingi”.

Instrucțiunile oferite personalului Casei Regale pentru evenimentul dedicat Corpului Diplomatic din 1977 arătau că Regina și ceilalți membri ai familiei regale trebuiau să se deplaseze prin Sala de Bal „în sensul acelor de ceasornic”.

Consilierii aveau instrucțiuni să-i încurajeze pe cei 350 de invitați britanici să socializeze cu diplomații în timpul reuniunii formale, unde codul vestimentar impunea frac alb și decorații sau costume naționale, în timp ce femeile din familia regală purtau diademe.

„Invitații britanici vor fi distribuiți în Saloanele de Stat, cu excepția Sălii de Muzică și a Galeriei de Vest, unde ar trebui să fie încurajați să discute cu diplomații”, se arăta în documentul redactat manual la mașină.

Acesta continua: „În Sala de Bal, Majestatea Sa și ceilalți membri ai Familiei Regale se vor deplasa prin încăpere în sensul acelor de ceasornic.”

Documentul mai preciza că fumatul era strict interzis în anumite saloane de stat și stabilea un program foarte riguros: „Băuturile vor fi servite invitaților în Salonul Albastru, Sala de Mese de Stat și Galeria de Vest între orele 21:30 și 22:00. Invitaților repartizați în Sala de Bal li se vor servi băuturi în Anexa Sălii de Bal de la ora 21:30 până aproximativ la 22:15. Fumatul nu va fi permis în niciuna dintre aceste încăperi.”

Printre celelalte obiecte descoperite se numără o porțiune de plăci ceramice decorative Minton provenite de la vatra unui șemineu, cu un model datând aproximativ de la mijlocul anilor 1800, o veche halbă din cositor, o sticlă de apă de izvor englezească Schweppes Still Malvern, o cutie de lemn și o cutie decolorată care conținea șase felicitări de Crăciun.