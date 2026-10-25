Ministrul Educației, Sorin Costreie, fost consilier prezidențial, a vorbit duminică despre ceea ce consideră a fi principalul defect al președintelui Nicușor Dan. Potrivit acestuia, șeful statului reacționează uneori prea lent și are nevoie de prea mult timp pentru a lua anumite decizii, potrivit News.ro.

Ministrul Educației, despre "punctul slab" al lui Nicușor Dan: "Zăboveşte prea mult asupra anumitor decizii" - Hepta

"Este, cred, uneori prea încet în anumite reacţii şi zăboveşte prea mult asupra anumitor decizii", a declarat Sorin Costreie, la Digi24, întrebat care este cel mai mare defect al preşedintelui Nicuşor Dan.

Ministrul Educaţiei, fost consilier prezidenţial. a explicat că cei care sunt învăţaţi altfel au alt tempo.

"Noi, toţi ceilalţi, care poate suntem învăţaţi altfel, suntem în alt tempo. Dar acolo, într-adevăr, din perspectiva noastră, pentru că în clipa în care începi să îl cunoşti îţi dai seama şi de ce se întâmplă lucrurile aşa", a mai declarat Sorin Costreie.