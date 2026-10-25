Preşedintele Nicuşor Dan a transmis românilor, de Ziua Armatei, să aibă încredere "în capacitatea noastră de a construi o ţară stabilă" şi a precizat că România are un buget solid pentru apărare. Războiul de la graniţă, spune şeful statului, generează astăzi ameninţări fără precedent la Marea Neagră. "Vom acţiona ferm pentru a descuraja şi dacă va fi cazul de a neutraliza orice ameninţare", a transmis preşedintele.

"Armata este o instituţie simbol a României şi deloc întâmplător instituţia în care românii au cea mai mare încredere, pentru că, într-o lume marcată de incertitudine, Armata inspiră în continuare acele valori de care societatea ar avea nevoie: seriozitate, disciplină şi datorie împlinită. Sunt valori afirmate şi apărate generaţie după generaţie, cu mult curaj şi nu de puţine ori cu preţul vieţii. Acestor eroi le datorăm libertatea noastră, iar sacrificiul lor nu va fi uitat niciodată", a declarat, duminică, preşedintele Nicuşor Dan, la ceremonia de Ziua Armatei de la Baza Aeriană de la Borcea.

Preşedintele României a participat la manifestările dedicate Zilei Armatei la Baza Aeriană Borcea

Şeful statului le-a transmis românilor să aibă încredere "în capacitatea noastră de a construi o ţară stabilă, solidă, bine ancorată în valorile marii familii europene, o ţară în care să trăim în siguranţă, protejaţi prin Parteneriatul Strategic cu SUA şi apartenenţa la NATO". "Uneori, important în această construcţie a unei Românii sigure revine Armatei. Militarii noştri activi, în rezervă sau în retragere sunt profesionişti de elită, testaţi în misiuni grele, cu cariere marcate de performanţe care au câştigat respectul şi admiraţia aliaţilor noştri", a mai transmis Nicuşor Dan.

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Şefiul statului a precizat că România are un buget solid pentru apărare şi investeşte masiv în acest domeniu. "Traversăm o perioadă marcată de riscuri majore, dar trebuie să ţinem cont de un lucru important. Statele puternice nu doar supravieţuiesc viselor, ci le transformă în oportunităţi. Dinamica globală actuală este şansa noastră de a ne întări rezistanţa la şocuri în dezvoltarea unei economii moderne, competitive şi prin investiţii într-o apărare puternică. Avem şi vom avea un buget solid pentru apărare, conform angajamentelor asumate de România în cadrul NATO", a afirmat preşedintele.

Potrivit acestuia, păstrăm în centrul preocupărilor cea mai importantă resursă, oamenii, pentru a le asigura condiţii de muncă adecvate şi posibilitatea de a se dezvolta profesional. "În aceeaşi măsură, investim semnificativ în modernizarea şi înzestrarea forţelor armate, precum şi în instruirea militarilor noştri, alături de aliaţi şi parteneri. O armată puternică, se bazează pe o economie puternică. Înzestrerea militară şi relansarea industriei nostre de apărare sunt indisolubil legate. Prin programul SAFE producem şi procurăm tehnică militară modernă pentru militarii noştri şi în acelaşi timp investim în fabrici româneşti, creăm locuri de muncă şi dezvoltăm infrastructura deopotrivă utilă a armatei, dar şi populaţiei civile", a mai spus Nicuşor Dan.

Preşedintele României a participat la manifestările dedicate Zilei Armatei la Baza Aeriană Borcea şi a precizat că nu a ales întâmplător acest loc. "Nu am ales întâmplător să fiu astăzi aici. Cu toţii sunteţi la propriu în prima linie de apărare a spaţiului aerian al României. Aţi demonstrat că fără ezitare în urmă cu câteva zile când aţi doborât cu precizie două drone ostile din spaţiul nostru aerian. Vreau să vă felicit pentru modul exemplar în care vă protejaţi ţara", a declarat şeful statului. Acesta a adăugat că, dincolo de misiunile de Poliţie Aeriană, România demonstrază, la Borcea, nu doar că beneficiază de securitate, ci că este un furnizor de securitate, dincolo de graniţele sale.

"Prin Centrul European de Instruire F16 aţi transformat această bază într-un hub regional de excelenţă. Pregătirea comună a piloţilor români, aliaţi şi parteneri nu reprezintă doar un simplu exerciţiu de antrenament comun. Înseamnă interoperabilitate, reacţie rapidă în situaţie de criză şi descurajare. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei generează astăzi ameninţări fără precedent la Marea Neagră, care ajung până în apele teritoriale şi în ona economică exclusivă a României, punând în pericol securitatea noastră şi libertatea de navigaţie. Alături de aliaţii din NATO şi parteneriidin UE vom acţiona ferm pentru a descuraja şi dacă va fi cazul de a neutraliza orice ameninţare la graniţele noastre", a concluzionat Nicuşor Dan. Ceremonii militare au loc, de Ziua Armatei, în Bucureşti, dar şi în principalele garnizoane din ţară şi afara acesteia.