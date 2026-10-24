Săpa în curte când a dat peste o "comoară" veche de 3.000 de ani. Apoi, experții i-au răscolit toată grădina

Un bărbat din Egipt săpa pământul de lângă casă când a dat peste o descoperire remarcabilă. A alertat imediat autoritățile, iar arheologii au venit la fața locului și au început săpăturile.

Specialiştii au început imediat săpăturile și au găsit fragmentele a două statui uriașe, vechi de peste 3.000 de ani. Una dintre ele îl înfățișează pe faraonul Ramses al II-lea, iar cealaltă ar putea fi o reprezentare a aceluiaşi conducător, scrie People Magazine.

Descoperirea a avut loc în satul Behebat al-Hijara, din Delta Nilului. După ce iniţial a găsit o piatră cu inscripţii, proprietarul a anunțat autoritățile, iar o echipă de specialiști a venit să verifice obiectul. În urma cercetărilor, arheologii au extins săpăturile și au scos la iveală fragmentele celor două statui, alături de un bloc de granit roz acoperit cu hieroglife.

Una dintre statui ar fi avut aproximativ 8,5 metri înălțime, dacă este luat în calcul și soclul. Capul descoperit măsoară 1,6 metri și îl înfățișează pe Ramses al II-lea purtând coroana dublă, simbol al unirii Egiptului de Sus cu Egiptul de Jos. Arheologii au găsit și o parte din spatele statuii, pe care este gravat unul dintre numele regale ale faraonului.

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Din cea de-a doua statuie s-a păstrat un fragment de aproximativ 2,4 metri lungime. Picioarele și soclul lipsesc, însă capul a fost recuperat, iar chipul este încă bine conservat. Asemănarea cu prima statuie îi face pe cercetători să creadă că și aceasta l-ar putea reprezenta pe Ramses al II-lea.

În apropiere, arheologii au găsit și un bloc de granit roz, lung de aproximativ 1,3 metri, pe care sunt inscripționate două dintre titlurile faraonului: Regele Egiptului de Sus și de Jos și Fiul lui Ra. Ramses al II-lea a domnit în urmă cu peste 3.000 de ani și este unul dintre cei mai cunoscuți conducători ai Egiptului antic.