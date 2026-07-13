Germania va acoperi costurile pentru 50.000 de drone de atac destinate Ucrainei, potrivit unei surse apropiate situației. Este una dintre cele mai importante comenzi de acest tip finanțate pentru Kiev de un stat occidental, potrivit Reuters.

Germania cumpără 50.000 de drone pentru Ucraina, care pot lovi autonom ținte în mișcare - Profimedia

Ucraina s-a bazat masiv pe o gamă variată de vehicule fără pilot în cei peste patru ani de război împotriva Rusiei și produce anual milioane de drone, în timp ce forțele ucrainene desfășoară zilnic mii de atacuri cu astfel de aparate.

Dronele Shrike pot urmări și lovi autonom ținte în mișcare

Comanda include drone Shrike de tip FPV, produse de importantul fabricant ucrainean SkyFall și dotate cu software dezvoltat de compania americană de tehnologie militară Auterion. Acesta permite dronelor să urmărească și să lovească în mod autonom ținte aflate în mișcare, în ultima etapă a zborului.

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Directorul general al Auterion, Lorenz Meier, a confirmat dimensiunea contractului și a precizat că valoarea acestuia este de aproximativ 90 de milioane de euro, echivalentul a 103 milioane de dolari, fiind finanțat de o țară europeană. Meier a declarat pentru Reuters că o parte dintre drone au fost deja livrate guvernului ucrainean, iar restul urmează să fie expediate în cursul acestui an.

SkyFall a confirmat implicarea Germaniei, însă a precizat că nu poate comenta detaliile achiziției. Ministerul german al Apărării a refuzat să ofere informații, invocând motive de securitate operațională. Ministerul ucrainean al Apărării a refuzat, de asemenea, să comenteze.

Shrike a atras atenția Pentagonului

Shrike, o dronă cu cost redus folosită în Ucraina din 2023, a câștigat recent notorietate și în afara țării. O versiune denumită Shrike 10-F, produsă de SkyFall împreună cu firma britanică Skycutter, s-a clasat recent pe primul loc în etapa inițială a unei competiții organizate de Pentagon.

Concursul face parte dintr-o inițiativă în valoare de 1,1 miliarde de dolari, prin care Statele Unite intenționează să cumpere sute de mii de drone de atac de unică folosință. Auterion a precizat că software-ul său este utilizat în mai multe dintre proiectele înscrise în competiție. Lorenz Meier a mai spus că Auterion contribuie anul acesta la furnizarea unui total de 100.000 de drone pentru Ucraina, în parteneriat cu diferiți producători de componente hardware. Achizițiile sunt finanțate de mai multe guverne occidentale.

În acest total este inclus și un contract în valoare de 50 de milioane de dolari cu Pentagonul, pentru livrarea a 33.000 de drone, despre care Meier a spus că au fost deja trimise Ucrainei. Luna trecută, Marea Britanie a anunțat că va furniza Ucrainei 150.000 de drone în acest an, în cadrul unui pachet mai amplu de finanțare în valoare de 752 de milioane de lire sterline, echivalentul a aproximativ 1,01 miliarde de dolari.